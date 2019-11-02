Лоукостер Азии AirAsia планирует открыть рейсы в Москву и Санкт-Петербург

БАНГКОК, 2 ноября. /ТАСС/. Крупнейший в Азии бюджетный авиаперевозчик AirAsia готовит открытие прямых рейсов из региона в Россию. Об этом сообщил в субботу корреспонденту ТАСС председатель правления AirAsia Group Тони Фернандес, который принимает участие в проходящем здесь деловом и инвестиционном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

"У нас есть планы по началу перелетов из Японии во Владивосток", - сказал он. Кроме того, "в настоящее время моя команда ведет переговоры о запуске регулярных маршрутов в Москву и Санкт-Петербург из Малайзии, а также Бангкока", - отметил Фернандес.

Образованная в 1993 году компания AirAsia выполняет местные и международные перелеты более чем по 400 направлениям в 25 странах. Главным транзитным узлом авиаперевозчика является аэропорт Куала-Лумпура. В состав AirAsia Group входят несколько региональных компаний, в том числе в Индонезии, Индии, Таиланде, на Филиппинах, а также AirAsia X, которая совершает перелеты в Австралию, Европу и США.