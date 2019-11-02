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ШОС
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Медведев призвал проработать возможность увеличения доли расчетов в нацвалютах стран ШОС

Российский премьер также указал, что ШОС должна продумать проекты для восстановления экономики Афганистана
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© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

ТАШКЕНТ, 2 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает необходимым проработать инициативу Казахстана по наращиванию взаимных расчетов в национальных валютах на пространстве ШОС. С таким предложением он выступил на расширенном заседании Совета глав правительств ШОС.

"Очень важно выделять и вопросы финансовой инфраструктуры. Хочу обратить внимание на предложение казахстанской стороны по разработке конкретных шагов по переходу на взаиморасчеты в национальных валютах в рамках Шанхайской организации сотрудничества, - сказал он. - Это хорошая инициатива, ее нужно проработать".

Кроме того, Медведев призвал своих коллег по Шанхайской организации сотрудничества уделять внимание альтернативной энергетике и энергоэффективности.

"Надо уделять внимание сотрудничеству и в традиционных отраслях, в частности, энергетике. Подчеркну, что на долю государств-членов, наблюдателей и партнеров ШОС приходится более пятой части мировой добычи нефти", - сказал он.

"Но, с другой стороны, полагаться только на сырьевой экспорт невозможно. Есть и другие технологии, которые мы должны реализовывать, включая возобновляемые альтернативные источники энергии. И, конечно, заниматься энергоэффективностью", - добавил Медведев.

Глава правительства России также считает необходимым сообща в рамках ШОС продумать совместные проекты для восстановления экономики Афганистана. 

"Мы должны сделать все, чтобы как можно больше способствовать налаживанию мирной жизни в Афганистане, мы вчера [в пятницу] говорили об этом с главным исполнительным лицом Исламской Республики Афганистан господином Абдуллой Абдуллой, - сказал российский премьер. - Нужно подумать о конкретных проектах, которые позволят афганской экономике выйти из кризиса, стать активным участником политических и экономических процессов в регионе".

Глава правительства РФ подчеркнул, что для этого необходимо и дальше объединять усилия, так как развитие региона зависит от того, насколько устойчива в нем ситуация. "Международный терроризм бросает вызов всему цивилизованному миру, - отметил он. - Чтобы бороться с экстремистскими идеями, противостоять террористической идеологии, особенно в тех странах, где с этим есть проблемы, нам нужно укреплять тесное сотрудничество по линии правоохранительных органов и специальных служб".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичАфганистанРоссияШанхайская организация сотрудничества
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