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ШОС
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Премьеры ШОС приняли программу торгово-экономического сотрудничества до 2035 года

Акцент в новой программе будет сделан на цифровизацию и высокие технологии

ТАШКЕНТ, 2 ноября. /ТАСС/. Совет глав правительств государств - членов ШОС одобрил новую редакцию программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества.

"Документ разработан совместно с профильными министерствами и ведомствами, деловым советом и межбанковским объединением ШОС, и рассчитан до 2035 года (предыдущая программа действовала в 2003-2020 годах)", - говорится в материалах к встрече.

Новая программа определяет первоочередные задачи в области торговли и инвестиций, банковского и финансового сотрудничества, транспорта и логистики, промышленности, сельского хозяйства, энергетики, таможни, инноваций, информационных технологий, пространственного развития, межрегионального взаимодействия, туризма, экологии и образования. Акцент будет сделан на новые вызовы - цифровизацию и высокие технологии.

Также утверждена концепция взаимодействия железнодорожных администраций государств - членов ШОС и принято решение о подготовке концепции сотрудничества по развитию удаленных и сельских территорий в цифровую эпоху. Разработка концепции является инициативой России. В документе идет речь о взаимодействии, в том числе, приграничных районов. Концепцию планируется представить на рассмотрение Совета глав государств - членов ШОС в Санкт-Петербурге 22-23 июля 2020 года.

Принят регламент консорциума экономических аналитических центров ШОС, который определяет порядок их взаимодействия. В каждом государстве будет определен один центр для такой работы, в России это будет Всероссийская академия внешней торговли. По инициативе РФ уверждена программа развития экологического благополучия городов ШОС, определяющая базовые направления взаимодействия и принципы работы.

Принято решение о подготовке рамочного соглашения между правительствами о формировании системы интегрированного управления транспортными перевозками, цель которого - выработка единой системы взаимодействия по всем видам транспорта с внедрением современных технологий. Одобрен рамочный документ о сотрудничестве в области торговли услугами. Также приняты отчет секретариата и финансовый отчет, решение о бюджете на будущий год, доклад комиссии внешних аудиторов и совместное коммюнике.

Интеграция национальных транзитных систем

Государственные таможенные службы стран - членов Шанхайской организации сотрудничества подписали декларацию о взаимной интеграции национальных транзитных систем.

Ожидается, что документ значительно упростит и ускорит порядок совершения таможенных операций. Он также призван унифицировать принципы функционирования национальных информационных систем.

Теги
Шанхайская организация сотрудничества
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