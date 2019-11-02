В Малайзии заявили о готовности закупать самолеты из России

БАНГКОК, 2 ноября. /ТАСС/. Малайзия готова закупать российские самолеты, отказавшись от европейских производителей в связи с планами ограничить экспорт пальмового масла. Об этом заявил в субботу премьер-министр страны Махатхир Мохамад, выступая на деловом и инвестиционном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

"Если вы снижаете или ограничиваете наш импорт, то мы предпримем такие же меры и не будем покупать ваши товары", - сказал глава правительства. "Мы будем закупать российские самолеты, а не ваши", - подчеркнул Махатхир, выступая с критикой Евросоюза, который планирует отказаться от поставок из Малайзии пальмового масла.

Премьер также подчеркнул, что "АСЕАН, обладая очень большим рынком, не хочет торговых войн, но готова ответить на все негативные шаги, которые могут быть предприняты в отношении организации". "Вы снижаете наш импорт, мы сделаем тоже самое", - заявил глава правительства. Он также призвал страны - члены ассоциации "выступать единым фронтом, совместно выражать свою позицию". "Если хочешь, чтобы тебя слышали и слушали, то нужно быть очень богатым или очень сильным", - добавил Махатхир.

Европарламент в январе 2018 года одобрил пакет мер, направленных на реформирование энергетического рынка с целью сокращения потребления энергии и сохранения климата. В числе предложенных мер - запрет на использование пальмового масла при производстве биотоплива. Малайзия является вторым после Индонезии производителем пальмового масла в мире, на их долю приходится до 90% производства этой продукции.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в октябре по итогам работы российско-малайзийской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству сообщил, что Москва и Куала-Лумпур продолжают обсуждать поставку самолетов МиГ-35 и Як-130. Позднее глава Минпромторга рассказал в интервью ТАСС, что страны подписали "мягкий" (не обязывающий, без уплаты аванса) контракт на поставку десяти самолетов МС-21 еще на стадии подготовки его серийного производства.