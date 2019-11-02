Орешкин: ограничений для российского бизнеса по участию в форуме в Давосе в 2020 году нет

ТАШКЕНТ, 2 ноября. /ТАСС/. Ограничений для российского бизнеса по участию в форуме в Давосе в 2020 году нет, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Я о таковых не знаю", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Осадок, он всегда остается, но сейчас никакого негатива [в работе со Всемирным экономическим форумом (ВЭФ)] нет", - подчеркнул министр.

В ноябре 2018 года появились сообщения от организаторов форума, что совладелец "Русала" Олег Дерипаска, владелец группы "Ренова" Виктор Вексельберг и глава ВТБ Андрей Костин не будут приглашены в Давос в январе 2019 года. Тогда российская сторона выразила недоумение, заявив, что отсутствие представителей РФ негативно скажется на самом форуме и уровне дискуссии на нем, а также предупредила, что откажется от участия в форуме на правительственном уровне, если не будут пересмотрены условия для российских бизнесменов. Позднее организаторы форума изменили свою позицию, и российское правительство направило в Швейцарию официальную делегацию.