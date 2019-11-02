Россия ведет переговоры с ЕС о создании механизма разрешения споров на площадке ВТО

ТАШКЕНТ, 2 ноября. /ТАСС/. РФ ведет переговоры с Евросоюзом о создании механизма разрешения споров на площадке Всемирной торговой организации (ВТО), заявил журналистам министр экономического развития России Максим Орешкин в кулуарах заседания Совета глав правительств стран - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Все [страны - участницы ШОС] подтвердили приверженность принципам ВТО. Сейчас, как вы знаете, в ВТО очень большая проблема с апелляционным органом [по разрешению споров]: будет заморожена возможность назначить туда арбитров", - сказал он.

"Но сейчас отдельные страны ведут двусторонние переговоры. Мы тоже сейчас участвуем в таких переговорах по подписанию двусторонних соглашений, которые будут позволять работать эффективно на площадке ВТО. Такую дискуссию сейчас ведем с Европейским союзом", - добавил Орешкин.

Он не стал уточнять, с кем еще ведутся такие переговоры.