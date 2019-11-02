Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россия ведет переговоры с ЕС о создании механизма разрешения споров на площадке ВТО

Министр экономического развития Максим Орешкин при этом не стал уточнять, с кем еще ведутся такие переговоры

ТАШКЕНТ, 2 ноября. /ТАСС/. РФ ведет переговоры с Евросоюзом о создании механизма разрешения споров на площадке Всемирной торговой организации (ВТО), заявил журналистам министр экономического развития России Максим Орешкин в кулуарах заседания Совета глав правительств стран - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Все [страны - участницы ШОС] подтвердили приверженность принципам ВТО. Сейчас, как вы знаете, в ВТО очень большая проблема с апелляционным органом [по разрешению споров]: будет заморожена возможность назначить туда арбитров", - сказал он.

"Но сейчас отдельные страны ведут двусторонние переговоры. Мы тоже сейчас участвуем в таких переговорах по подписанию двусторонних соглашений, которые будут позволять работать эффективно на площадке ВТО. Такую дискуссию сейчас ведем с Европейским союзом", - добавил Орешкин.

Он не стал уточнять, с кем еще ведутся такие переговоры.

Теги
РоссияОрешкин, Максим Станиславович
Реклама на ТАСС
Россия в октябре увеличила экспорт нефти до 23,8 млн тонн
За январь - октябрь 2019 года экспорт увеличился на 4,9%, почти до 223,4 млн тонн
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС