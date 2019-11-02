Россия в октябре увеличила экспорт нефти до 23,8 млн тонн

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Экспорт нефти из России в октябре 2019 года составил 23,8 млн тонн, что на 1,9% больше, чем годом ранее, говорится в отчете Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

За январь - октябрь 2019 года экспорт увеличился на 4,9%, почти до 223,4 млн тонн.

Поставки российской нефти в дальнее зарубежье в октябре выросли на 3,5%, до 22,6 млн тонн, в ближнее зарубежье - снизились на 21,3%, до 1,2 млн тонн. Транзит увеличился на 27,8% и составил 1,9 млн тонн.

При этом за январь - октябрь экспорт нефти в ближнее зарубежье снизился на 4,3%, до 14,3 млн тонн.

На внутренний рынок в октябре поставлено 24,351 млн тонн нефти, что на 2,5% больше, чем годом ранее. За январь - октябрь поставки на внутренний рынок снизились на 0,7%, до 240,2 млн тонн.