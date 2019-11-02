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Шувалов заявил, что ВЭБ.РФ готов к переходу на расчеты в нацвалютах со своими партнерами

Глава ВЭБ.РФ отметил, что этот вопрос неоднократно обсуждался в ходе контактов с институтами развития

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Госкорпорация "ВЭБ.РФ" готова к переходу на расчеты в национальных валютах со своими партнерами, вопрос неоднократно обсуждался в ходе контактов с институтами развития. Об этом сообщил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на брифинге по завершении заседания Совета глав правительств государств - членов ШОС, стенограмма которого размещена на сайте правительства РФ.

"Все инвестиционные и торговые операции надо переводить на национальные валюты, или, по крайней мере, большинство таких расчетов должно проходить в таких валютах. ВЭБ.РФ к этому готов. Мы работаем с экспертами Минфина и Центрального банка. В двусторонних контактах с организациями развития, в том числе с Китайским банком развития, мы эту тему неоднократно обсуждали. Теперь на площадке этого института - Межбанковского объединения - будем продвигать эту тему. Надеюсь, что в этом смысле у нас есть все возможности. Практически все лидеры, которые сегодня выступали, эту тему обозначали", - сказал Шувалов.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в субботу заявил о необходимости проработать инициативу Казахстана по наращиванию взаимных расчетов в национальных валютах на пространстве ШОС. Глава российского правительства также пригласил финансистов и банковских экспертов ШОС принять участие в круглом столе на эту тему, который пройдет в начале 2020 года в Москве.

Теги
Шувалов, Игорь ИвановичРоссия
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