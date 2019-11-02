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Фестиваль "Ноябрьфест" продвинул крымские вина в рестораны Москвы и Петербурга

В ресторанах этих городов проходили гастрономические недели, где можно было получить бокал крымского вина от тех виноделен, которые участвовали в проекте

ЯЛТА /Республика Крым/, 2 ноября. /ТАСС/. Фестиваль гастрономии "Ноябрьфест", который проходит с 1 по 3 ноября в Крыму, позволил впервые продвинуть продукцию крымских виноделен в рестораны Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом в субботу сообщил журналистам и. о. министра курортов и туризма республики Вадим Волченко.

На фестиваль "Ноябрьфест" ранее зарегистрировались более 10 тыс. человек. В главный день, 2 ноября, свою продукцию на территории исторического здания "Массандры" презентуют более 30 винных и фермерских хозяйств Крыма. С 17 по 31 октября в рамках фестиваля в Санкт-Петербурге и Москве прошли недели крымских вин.

"В 21 ресторане в Санкт-Петербурге и в десятке ресторанов в Москве проходили гастрономические недели, где можно было при заказе так называемого крымского сета получить комплиментарный бокал крымского вина от тех виноделен, которые участвовали в проекте. Этого не делал никто и никогда. Там достаточно крупные сетевые рестораны. И это точно не предел, потому что рестораны, как оказалось, очень довольны этим. Спрос был", - рассказал Волченко.

Он отметил, что накануне фестиваля проводилась масштабная рекламная компания.

"Попасть в винный лист ведущих ресторанов Москвы и Санкт-Петербурга стоит очень дорого, и это очень сложно. Мы это делаем", - отметил и. о. министра.

Первый фестиваль "Ноябрьфест" прошел осенью 2017 года, его посетили более 4 тыс. крымчан и гостей полуострова. Тогда фестиваль завоевал премию Russian Event Awards как лучшее гастрономическое событие в области событийного туризма в России. В 2018 году фестиваль собрал более 6 тыс. человек, в этом году на фестиваль зарегистрировались 10 тыс. человек.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургКрым
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