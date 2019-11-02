HeadHunter составил рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатами

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Рекрутинговый портал HeadHunter составил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий ноября. Наибольшие зарплаты предлагают соискателям в сфере IT в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает в субботу "Российская Газета" со ссылкой на материалы hh.ru.
По данным газеты, первую позицию в нем занимает вакансия специалиста Senior iOSdeveloper (ведущего iOS-разработчика) с предлагаемой зарплатой от 300 тыс. рублей в месяц. Следующими в рейтинге идут позиции разработчика интеграционных решений и директора по персоналу в IT-компании. Им предлагают зарплаты в размере 230 тыс. рублей до вычета и от 200 тыс. рублей соответственно. Ведущему дизайнеру-консультанту предлагают от 150 до 300 тыс. рублей в месяц.
В Санкт-Петербурге специалисту Senior GoDeveloper предлагают от 180 до 220 тыс. рублей, внутреннему аудитору от 170 до 200 тыс. рублей на руки, часовому мастеру - от 150 тыс. рублей.
Издание также приводит данные высоких предлагаемых зарплат в других регионах РФ. Так, в Екатеринбурге программисту 1С предлагают зарплату от 150 тыс. рублей на руки. В Новосибирске на аналогичную зарплату ищут финансового директора и руководителя сектора логистики в сфере автомобильных перевозок. В Нижнем Новгороде - Front-end-разработчика на 120 тыс. рублей в месяц, в Туле - главного энергетика на 110 тыс.
Также уточняется, что по данным hh.ru, в ноябре на одну вакансию по всей России по всем отраслям приходится в среднем пять активных резюме. Средняя предлагаемая зарплата в целом - 45 288 рублей.