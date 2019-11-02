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"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж новые исковые требования против "Газпрома"

Решение будет принято в 2021 году
Описание
© Роман Канащук/ТАСС

КИЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины" направила в Стокгольмский арбитраж новые исковые требования против российского "Газпрома". Об этом в субботу сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

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"Наступила наша очередь подать "Заявление о защите и встречные исковые требования ", - написал он в Facebook, добавив, что решение по данному арбитражу будет принято в 2021 году.

По словам Витренко, только основной текст заявления изложен более чем на 500 страницах. К нему прилагаются также три отчета международных экспертов, "показания свидетелей и куча других приложений". "Работали активно над этими документами мы примерно три месяца", - отметил он и пообещал сообщить позже подробно об исковых требованиях, а также о том, "почему требования "Газпрома" являются необоснованными".

Киев подал новый иск на фоне переговоров о продлении контракта на транзит российского газа через Украину, который истекает в текущем году. Пока стороны не пришли к согласию. И в Москве, и в Киеве рассчитывают подписать новый контракт до конца года, чтобы не повторить ситуацию зимы 2008-2009 годов, отметившейся самыми серьезными в истории перебоями в поставках газа в Европу. Очередной раунд трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины о транзите газа в Европу планируется в ноябре.

Москва предлагает Киеву обнулить взаимные претензии по газовому спору, при этом "Газпром" готов поставлять газ украинской стороне по значительно более низкой цене, чем она платит сейчас по "ложному" реверсу. В качестве запасного варианта российская сторона готова обеспечить продление договора по транзиту газа, который действует на сегодняшний день, на 2020 год.

Теги
УкраинаРоссияГазпром
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