Приходько: планов увеличения срока безвизового пребывания туристов из РФ в Таиланде нет

БАНГКОК, 3 ноября. /ТАСС/. Москва и Бангкок пока не планируют увеличивать срок безвизового пребывания в Таиланде для российских туристов. Об этом на брифинге сообщил первый замглавы аппарата правительства Сергей Приходько.

"Действующие правила, введенные межправительственным соглашением об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан России и Таиланда от 13 декабря 2005 года, которое разрешает безвизовое пребывание в течение 30 дней, создают благоприятные условия для расширения туристических обменов. На данном этапе их изменение не входит в повестку дня отношений с Таиландом", - сказал он.

Приходько при этом отметил, что Таиланд остается для россиян привлекательным туристическим направлением. С учетом наметившейся тенденции к росту турпотока, который в прошлом году достиг 1,5 млн. человек, в российском правительстве ждут дальнейшего увеличения количества туристов из России. "Важно также добиться роста таиландских туристов, посещающих Россию для ознакомления с ее историческим, культурным и природным потенциалом", - сказал высокопоставленный чиновник.

Приходько подчеркнул, что приоритетным вопросом является обеспечение безопасности туристов. "Эта тема присутствует в нашем диалоге с таиландскими партнерами", - сообщил он.