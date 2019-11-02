В Бурятии и Забайкалье подвели итоги первого года в ДФО

ТАСС, 3 ноября. "Разворот на восток" Бурятии и Забайкальского края начался год назад: 3 ноября 2018 года регионы перешли из Сибирского федерального округа в Дальневосточный (ДФО). За время интеграции тут создали территории опережающего развития (ТОР), начали осваивать средства "дальневосточной субсидии" и бесплатно раздавать землю. В целом интеграция проходит успешно, но более зримые результаты еще впереди, считают опрошенные ТАСС эксперты.
"Год назад президент Владимир Владимирович Путин подписал указ о включении Бурятии и Забайкальского края в состав Дальневосточного федерального округа. Это было сделано, чтобы людям здесь жилось лучше, чтобы на территориях можно было использовать такие же инструменты как в других дальневосточных регионах. С помощью программы "Дальневосточный гектар" выделяется бесплатный земельный участок, появились территории опережающего развития, запускаются инвестиционные проекты, создаются новые рабочие места. Выделены средства на строительство социальной инфраструктуры", - сказал вице-премьер - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.
Территории опережающего развития
В обоих регионах созданы территории опережающего развития. Распоряжение о запуске ТОР "Бурятия" председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал в середине июня, а об образовании ТОР "Забайкалье" он объявил 1 августа. По словам премьер-министра, режим ТОР позволит снизить финансовую нагрузку на инвестиционные проекты и реализовать их в более короткие сроки.
Площадь ТОР "Забайкалье" - 5 млн гектаров. Ее площадки размещены почти по всему краю - они созданы в 23 районах и двух городах. По данным Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ), здесь планируют реализовать 15 инвестиционных проектов на общую сумму 196 млрд рублей. За три месяца, прошедших с момента создания ТОР, уже заключены соглашения с восемью резидентами. "Объем заявленных ими инвестиций - 86,7 млрд рублей. Проекты предполагают создание 3,7 тыс. рабочих мест", - отметили в КРДВ.
В числе резидентов ТОР - "Байкальская горная компания" (БГК), которая строит комбинат для освоения Удоканского месторождения на севере Забайкальского края, одного из крупнейших в мире месторождений меди. Председатель совета директоров БГК Валерий Казикаев уверен: ТОР позволит решить застарелые инфраструктурные проблемы забайкальского севера. "Тысячам забайкальцев, живущим на севере края, необходимы интенсивное авиационное сообщение, современный аэропорт в поселке Чара, новые автодороги, дополнительная электроэнергия для создания новых предприятий. Создавая инфраструктуру для комбината, мы создаем условия для развития сервисных компаний, сопутствующего бизнеса", - сказал он.
В Бурятии якорными для ТОР стали два проекта - это строительство крупного птицеводческого предприятия в Кабанском районе и транспортно-логистический комплекс в Кяхтинском районе на границе с Монголией. Общий объем инвестиций в эти проекты должен превысить 6 млрд рублей, они позволят создать не менее 870 рабочих мест. Как уточнили в управляющей компании ТОР "Бурятия", строительство птицеводческого комплекса должно начаться в 2020 году, а транспортно-логистического терминала - в 2021 году. "Инвесторы получили в аренду земельные участки, занимаются проектно-изыскательскими работами и разработкой проектно-сметной документации", - сказал глава полномочного представительства Бурятии при президенте РФ Антон Виноградов.
Министр по инвестициям Бурятии Дарья Архинчеева рассказала, что есть еще более десяти претендентов на вхождение в ТОР, это компании, работающие в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспортно-логистического комплекса, туризма и здравоохранения. "Эти заявки находятся на рассмотрении в Минвостокразвития РФ, - сказала она. - Режим ТОР - это действующий механизм, и инвесторы, которые работают в ДФО, очень хорошо его знают и с удовольствием стараются применить".
Дальневосточная субсидия
Благодаря переходу в ДФО Забайкальский край и Бурятия стали участниками программы социального развития центров экономического роста, на мероприятия которой регионы получают средства так называемой дальневосточной субсидии. В рамках этой субсидии Бурятия с 2019 года по 2021 год получит из федерального бюджета 6,7 млрд рублей, а Забайкалье - 7,8 млрд рублей.
"Интеграция Забайкальского края в Дальневосточный федеральный округ проходит успешно, и нам, безусловно, повезло. Взять хотя бы план социального развития центров экономического роста. Благодаря выделенным по нему средствам мы только в этом году купили 75 квартир для медицинских работников и продолжим их покупку в последующие годы. Мы приобрели 58 новых машин скорой помощи, начали проектирование двух крупных больниц, приобрели 42 автобуса для Читы, построили фельдшерско-акушерские пункты, будем стоить их впредь, как и детские сады, школы", - сказал и.о. первого вице-премьера края Марат Мирхайдаров.
В Бурятии на выделенные средства планируют провести почти сто мероприятий по улучшению социальной инфраструктуры. Значительная их часть направлена на развитие здравоохранение - покупку нового оборудования для всех районных и городских больниц, создание центра ядерной медицины, который нужен для борьбы с онкологическими заболеваниями. Кроме того, дальневосточная субсидия предназначена для строительства, реконструкции и модернизации десяти учреждений образования в разных районах республики. "Еще это позволит приобрести около 1 тыс. единиц оборудования для 16 учреждений среднего профессионального образования, соответствующего стандартам WorldSkills", - добавили в Минэкономики региона.
Всего в Бурятии на федеральные средства только в этом году построят и отремонтируют более 80 социальных объектов - это школы, больницы, детские сады, дома культуры и спортивные площадки. По улицам Улан-Удэ уже ездят два новых трамвая "Львенок", которые власти купили на средства дальневосточной субсидии. В ближайшее время в столицу Бурятии доставят еще 13 таких трамваев.
Бесплатная земля
С 1 августа жителям Бурятии и Забайкалье начали предоставлять землю по программе "Дальневосточный гектар" - теперь они могут получить участки не более чем за 42 дня с момента подачи заявки. При этом участники проекта на пять лет освобождаются от земельного налога. В обоих регионах программу реализуют в три этапа: с 1 августа право бесплатно оформить земельный участок получили местные жители, с 1 февраля 2020 года оно появится у всех жителей ДФО, а с 1 августа 2020 года за землей в Бурятию и Забайкалью смогут отправиться жители остальных регионов РФ.
В Бурятии участникам программы доступен 41% территории. За три месяца заявления на получение дальневосточного гектара подали свыше 1,4 тыс. жителей республики, 430 из них уже поддержаны. "В основном люди планируют на полученных участках строить себе дома, вести личное подсобное хозяйство или расширить свое крестьянско-фермерское хозяйство. Также получатели гектара хотели бы заняться организацией придорожного сервиса или рекреационной деятельностью", - сообщили в пресс-службе регионального правительства.
К примеру, местный житель Иван Галецкий взял участок селе Пестерево Тарбагатайского района, на котором когда-то была ферма. Молодой человек намерен восстановить заброшенные постройки и заняться здесь овощеводством и животноводством, выращивать калифорнийских кроликов. На получение гектара ушло всего 18 дней. "В моих планах - организовать замкнутый цикл: выращивать кроликов и овощи, часть овощей буду поставлять на внутренний рынок Бурятии, а часть пойдет на корм кроликам", - приводит слова Галецкого пресс-служба агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
В Забайкалье для участников программы доступно 46% территории - это 19,7 млн га. По словам губернатора Александра Осипова, власти старались открыть для получения как можно больше земель, чтобы дать выбор тем, кто намерен заниматься хозяйством, строить жилье. "Это возможности для людей реализовывать свои идеи, свои желания обрести жилье, участок в живописном месте, построить уютный домик за городом, создать ферму. Это надо только поддерживать", - сказал он.
Программа оказалось популярной у забайкальцев. За три месяца за получение земли обратились почти 6 тыс. местных жителей, 30% из них уже получили свои участки. Среди получателей земли - Евгений Мозговой, семье которого давно приглянулся участок в селе Смоленка возле Читы. "Когда узнал о программе, решил воспользоваться предоставленной государством возможностью и реализовать свою мечту", - рассказал он. На своем гектаре Мозговые хотят построить дом, в том числе рассчитывая на льготную ипотеку.
Поддержка семей
После вхождения Бурятии и Забайкалья в Дальневосточный округ местные жители стали получать дополнительное пособие при рождении ребенка в размере двух прожиточных минимумом, а также так называемый дальневосточный материнский капитал - доплату к материнскому капиталу в размере почти 136 тыс. рублей. Кроме того, на Бурятию распространили выплаты на третьего ребенка, несмотря на то, что в республике положительный коэффициент рождаемости, и раньше ее жители на эту помощь рассчитывать не могли.
Как рассказала журналистам и.о. вице-премьера Забайкальского края Аягма Ванчикова, в регионе теперь предоставляется единовременная выплата за первенца в размере 23,6 тыс. рублей "В Забайкалье с 1 января 2019 года родилось более 3 тыс. первенцев, и 2,4 тыс. семьи уже получили эти выплаты", - сказала Ванчикова. В Бурятии размер этой выплаты составляет около 22 тыс. рублей, и ее уже получили 1,7 тыс. семей.
По словам Ванчиковой, для выплаты дальневосточного материнского капитала регион получил 258 млн рублей. Родители детей могут направить полученные средства на образование - оплату детского сада или частной школы, жилья и коммунальных услуг в общежитии на время обучения ребенка. Средства материнского капитала можно использовать и для социальной адаптации детей с ограниченными возможностями. Материнским капиталом можно воспользоваться и при строительстве, реконструкции или покупке жилья.
В Бурятии дальневосточный материнский капитал получили 1,7 тыс. семей, а еще свыше 2,4 тыс. семей в республики с начала года получают ежемесячную выплату за рождение или усыновление третьего или последующих детей - это свыше 11 тыс. рублей ежемесячно. "Такая мера поддержки касается семей, у которых среднедушевой доход не превышает среднедушевой доход населения, установленный в республике", - уточнили в Минсоцзащиты Бурятии.
Ванчикова добавила, что выплата многодетным семьям предоставляется до достижения ребенком трехлетнего возраста. В Забайкалье ей могут воспользоваться почти 2 тыс. семей.
Кроме того, в сентябре президент Владимир Путин поручил правительству РФ до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, направленные на снижение ставок ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых. "Дальний Восток получит ипотеку под 2% годовых, сейчас механизм разрабатывается. Молодые семьи Бурятии и Забайкалья также смогут приобрести доступное жилье", - отметил Трутнев.
Только первые результаты
Эксперты считают, что серьезные выводы об итогах интеграции пока делать рано. "Говоря о первой годовщине вхождения Забайкалья и Бурятии в состав ДФО необходимо отметить, что главная задача этого периода - "синхронизировать" регионы с программой по развитию Дальнего Востока. В целом это сделать удалось - созданы территории опережающего развития, запущена программа "дальневосточного гектара", начата работа по ремонту и строительству социальных учреждений. <...> Качественных изменений в экономике пока нет, но их, конечно, и нельзя ожидать так быстро. В Забайкалье также не удалось переломить и негативную миграционную тенденцию", - считает член комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Юрий Волков.
По мнению заместителя управляющего по малому и среднему бизнесу банка "Открытие" в Забайкальском крае Сергея Новиченко, развитие центров экономического роста, предоставление дальневосточного гектара и создание ТОР является предпосылками для дальнейшего развития, для устойчивого экономического роста.
"Оценивать результаты вхождения Забайкальского края в ДФО для экономики региона спустя год, считаю, рано, - сказал Новиченко. - То, что это решение позитивное, безусловно. Удалось многое: привлечь внимание федерального центра к проблемам, накопившимся за предыдущие годы и заручиться поддержкой, в том числе финансовой, руководителей государства. Обеспечена интеграция края в экономическое пространство ДФО".
При этом губернатор Александр Осипов, выступая в сентябре на Восточном экономическом форуме, отмечал, что после включения Забайкальского края в состав ДФО промышленное производства в регионе выросло на 4%, причем рост произошел впервые после нескольких лет падения. Государственный долг края, с учетом бюджетных кредитов, сократился до 25,8 млрд рублей - это минимальное значение за последние четыре года. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов также заявлял, что интеграция регионов идет уверенно.
"Это только самое начало. Впереди предстоит еще очень много работы. Но главное, что тенденция очевидна - системная поддержка Бурятии и Забайкальского края, всего Дальнего Востока продолжится", - заверил полпред президента в Дальневосточном округе Юрий Трутнев.