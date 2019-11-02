В Бурятии и Забайкалье подвели итоги первого года в ДФО

После включения регионов в Дальневосточный округ, их жителям стали доступны программа "Дальневосточный гектар" и новые меры соцподдержки, здесь были созданы новые рабочие места и запущены инвестиционные проекты

ТАСС, 3 ноября. "Разворот на восток" Бурятии и Забайкальского края начался год назад: 3 ноября 2018 года регионы перешли из Сибирского федерального округа в Дальневосточный (ДФО). За время интеграции тут создали территории опережающего развития (ТОР), начали осваивать средства "дальневосточной субсидии" и бесплатно раздавать землю. В целом интеграция проходит успешно, но более зримые результаты еще впереди, считают опрошенные ТАСС эксперты. "Год назад президент Владимир Владимирович Путин подписал указ о включении Бурятии и Забайкальского края в состав Дальневосточного федерального округа. Это было сделано, чтобы людям здесь жилось лучше, чтобы на территориях можно было использовать такие же инструменты как в других дальневосточных регионах. С помощью программы "Дальневосточный гектар" выделяется бесплатный земельный участок, появились территории опережающего развития, запускаются инвестиционные проекты, создаются новые рабочие места. Выделены средства на строительство социальной инфраструктуры", - сказал вице-премьер - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев. Территории опережающего развития В обоих регионах созданы территории опережающего развития. Распоряжение о запуске ТОР "Бурятия" председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал в середине июня, а об образовании ТОР "Забайкалье" он объявил 1 августа. По словам премьер-министра, режим ТОР позволит снизить финансовую нагрузку на инвестиционные проекты и реализовать их в более короткие сроки.

Площадь ТОР "Забайкалье" - 5 млн гектаров. Ее площадки размещены почти по всему краю - они созданы в 23 районах и двух городах. По данным Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ), здесь планируют реализовать 15 инвестиционных проектов на общую сумму 196 млрд рублей. За три месяца, прошедших с момента создания ТОР, уже заключены соглашения с восемью резидентами. "Объем заявленных ими инвестиций - 86,7 млрд рублей. Проекты предполагают создание 3,7 тыс. рабочих мест", - отметили в КРДВ. В числе резидентов ТОР - "Байкальская горная компания" (БГК), которая строит комбинат для освоения Удоканского месторождения на севере Забайкальского края, одного из крупнейших в мире месторождений меди. Председатель совета директоров БГК Валерий Казикаев уверен: ТОР позволит решить застарелые инфраструктурные проблемы забайкальского севера. "Тысячам забайкальцев, живущим на севере края, необходимы интенсивное авиационное сообщение, современный аэропорт в поселке Чара, новые автодороги, дополнительная электроэнергия для создания новых предприятий. Создавая инфраструктуру для комбината, мы создаем условия для развития сервисных компаний, сопутствующего бизнеса", - сказал он. В Бурятии якорными для ТОР стали два проекта - это строительство крупного птицеводческого предприятия в Кабанском районе и транспортно-логистический комплекс в Кяхтинском районе на границе с Монголией. Общий объем инвестиций в эти проекты должен превысить 6 млрд рублей, они позволят создать не менее 870 рабочих мест. Как уточнили в управляющей компании ТОР "Бурятия", строительство птицеводческого комплекса должно начаться в 2020 году, а транспортно-логистического терминала - в 2021 году. "Инвесторы получили в аренду земельные участки, занимаются проектно-изыскательскими работами и разработкой проектно-сметной документации", - сказал глава полномочного представительства Бурятии при президенте РФ Антон Виноградов. Министр по инвестициям Бурятии Дарья Архинчеева рассказала, что есть еще более десяти претендентов на вхождение в ТОР, это компании, работающие в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспортно-логистического комплекса, туризма и здравоохранения. "Эти заявки находятся на рассмотрении в Минвостокразвития РФ, - сказала она. - Режим ТОР - это действующий механизм, и инвесторы, которые работают в ДФО, очень хорошо его знают и с удовольствием стараются применить". Дальневосточная субсидия Благодаря переходу в ДФО Забайкальский край и Бурятия стали участниками программы социального развития центров экономического роста, на мероприятия которой регионы получают средства так называемой дальневосточной субсидии. В рамках этой субсидии Бурятия с 2019 года по 2021 год получит из федерального бюджета 6,7 млрд рублей, а Забайкалье - 7,8 млрд рублей.

"Интеграция Забайкальского края в Дальневосточный федеральный округ проходит успешно, и нам, безусловно, повезло. Взять хотя бы план социального развития центров экономического роста. Благодаря выделенным по нему средствам мы только в этом году купили 75 квартир для медицинских работников и продолжим их покупку в последующие годы. Мы приобрели 58 новых машин скорой помощи, начали проектирование двух крупных больниц, приобрели 42 автобуса для Читы, построили фельдшерско-акушерские пункты, будем стоить их впредь, как и детские сады, школы", - сказал и.о. первого вице-премьера края Марат Мирхайдаров. В Бурятии на выделенные средства планируют провести почти сто мероприятий по улучшению социальной инфраструктуры. Значительная их часть направлена на развитие здравоохранение - покупку нового оборудования для всех районных и городских больниц, создание центра ядерной медицины, который нужен для борьбы с онкологическими заболеваниями. Кроме того, дальневосточная субсидия предназначена для строительства, реконструкции и модернизации десяти учреждений образования в разных районах республики. "Еще это позволит приобрести около 1 тыс. единиц оборудования для 16 учреждений среднего профессионального образования, соответствующего стандартам WorldSkills", - добавили в Минэкономики региона. Всего в Бурятии на федеральные средства только в этом году построят и отремонтируют более 80 социальных объектов - это школы, больницы, детские сады, дома культуры и спортивные площадки. По улицам Улан-Удэ уже ездят два новых трамвая "Львенок", которые власти купили на средства дальневосточной субсидии. В ближайшее время в столицу Бурятии доставят еще 13 таких трамваев. Бесплатная земля С 1 августа жителям Бурятии и Забайкалье начали предоставлять землю по программе "Дальневосточный гектар" - теперь они могут получить участки не более чем за 42 дня с момента подачи заявки. При этом участники проекта на пять лет освобождаются от земельного налога. В обоих регионах программу реализуют в три этапа: с 1 августа право бесплатно оформить земельный участок получили местные жители, с 1 февраля 2020 года оно появится у всех жителей ДФО, а с 1 августа 2020 года за землей в Бурятию и Забайкалью смогут отправиться жители остальных регионов РФ.