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Медведев выступил за использование карт "Мир" в Таиланде

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил использовать российские платежные карты "Мир" на территории Таиланда. В целом товарооборот двух стран, по его словам, будет доведен до 10 миллиардов долларов в год.

"Есть хороший потенциал в развитии финансового и межбанковского сотрудничества. В том числе - по использованию платежных карт "Мир" на территории Таиланда. Это было бы удобно и гражданам России, которые приезжают в Королевство, и вашему бизнесу, который работает с российскими партнерами", - сказал председатель российского правительства в интервью газете "Бангкок пост" в преддверии Делового инвестиционного саммита АСЕАН и 14-го Восточноазиатского саммита.

Глава российского кабмина назвал Таиланд одним из ведущих торговых партнеров России в Юго-Восточной Азии. "Мы совместно работаем над тем, чтобы довести объем взаимной торговли до 10 млрд долларов США в год. Для этого планируем продвигать кооперацию в высокотехнологичных сферах: энергетике, гражданской авиации, исследованиях космоса, фармацевтике и транспортном машиностроении", - отметил Медведев. На его взгляд, "перспективным может быть наше сотрудничество в информационно-коммуникационных технологиях" - совместная разработка программного обеспечения, включая мобильные платформы, взаимодействие в рамках электронного правительства и так называемых умных городов.

Премьер-министр отметил, что "есть большое число российских и тайских компаний, которые осваивают новые для себя рынки". "В Таиланде имеются интересные возможности для совместных проектов в области транспорта в рамках мегапроекта Восточного экономического коридора. Россия со своей стороны готова создавать привлекательные условия для инвесторов на Дальнем Востоке - наиболее близком для Таиланда. В том числе - в аграрном секторе", - заверил председатель правительства.

Роль туризма

По его мнению, "важную роль играет и взаимодействие в гуманитарной сфере". Для примера Медведев привел увеличение количества государственных стипендий, которые могут получить граждане Таиланда для обучения в российских вузах.

"Таиланд чаще всего обсуждают в контексте темы туризма. Россияне очень любят отдыхать в вашей гостеприимной стране. Только в прошлом году у вас побывали 1,5 миллиона человек", - сказал глава кабмина.

Он уверен, что "в России растет интерес к тайской культуре, в том числе благодаря людям, которые побывали в Таиланде". "Они ведь привозят воспоминания о вашем гостеприимстве, доброжелательности людей, которые живут в Таиланде, и, конечно, красоте вашей страны. Так появляется желание вернуться, а вслед за ним, вполне возможно, и идеи о каких-то новых проектах, которые хочется вести с людьми, которых понимаешь", - считает Медведев.

"Эта атмосфера доверия и взаимопонимания очень важна для успешного диалога. Между Россией и Таиландом существуют именно такие, особые отношения, нужно сохранить и развивать их. И я рад вновь побывать в Таиланде", - сказал премьер-министр.

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