Медведев отметил перспективы создания транснациональной сети "умных городов"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российские наработки в области цифровизации госуслуг и городского хозяйства вызывают интерес у зарубежных партнеров. Это констатировал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью газете Bangkok Post в преддверии визита в Таиланд, где 3-4 ноября он примет участие в Деловом инвестиционном саммите АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) и Восточноазиатском саммите.

"Большие возможности может открыть создание транснациональной сети "умных городов". В том числе - для сокращения цифрового разрыва между странами и регионами", - сказал Медведев.

Он подчеркнул, что прошедший в марте этого года в Калуге международный форум "Умный город. Инструкция по применению" с участием партнеров из АСЕАН "выявил особый интерес к российским наработкам в области электронных госуслуг, цифровизации городского хозяйства, совершенствования жилищной и транспортной инфраструктуры". Свои возможности российские компании продемонстрировали и на профильной выставке в Сингапуре в 2018 году, отметил Медведев.

По словам главы правительства РФ, "современное развитие технологий позволяет говорить уже не столько о географических пространствах, сколько о функциональных". "Они могут формироваться на основе общих информационных, энергетических или других технологических решений, а также проектов в области искусственного интеллекта", - сказал Медведев, отметив, что кооперация бизнеса на основе такого подхода не будет сдерживаться большими расстояниями.

Премьер-министр РФ обратил внимание и на другие сферы высокотехнологичного сотрудничества, упомянув запуск переговоров с отдельными странами АСЕАН по строительству центров ядерной науки и технологий. "В частности, дочерние структуры Росатома реализуют проект по проектированию и возведению циклотронно-радиохимического комплекса в Таиланде. Знаем и о заинтересованности наших партнеров в создании плавучих атомных станций. Это большое и очень перспективное направление, полезное в том числе и для развития удаленных территорий", - сказал Медведев.