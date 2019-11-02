Приходько сообщил, что НСПК ведет переговоры о приеме карт "Мир" с банками Таиланда

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Национальная система платежных карт (НСПК) ведет переговоры с крупнейшими банками Таиланда о приеме карт "Мир" на территории страны, сообщил журналистам первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько.

"Национальная система платежных карт, являющаяся оператором платежной системы "Мир", ведет переговоры с рядом крупнейших банков Таиланда, включая Kasikornbank, Bangkok Bank, Siam Commercial Bank, о возможности использования их банкоматов для снятия наличных денежных средств и осуществления платежей, а также организации обслуживания карт "Мир" в торгово-сервисных предприятиях, обслуживаемых этими банками", - сказал он.

По его словам, Таиланд - не единственная страна, с которой прорабатываются такие вопросы.

Приходько напомнил, что 29 октября вице-премьер РФ Максим Акимов принял участие в торжественной церемонии первого платежа картой "Мир" во Вьетнаме. "Уверены, что таиландские коллеги догонят своих соседей по региону в этой области", - сказал он.

О карте "Мир"

Поводом для создания платежной карты "Мир" стали санкции, наложенные США на Россию весной 2014 год. Из-за них 21 марта 2014 года две крупнейшие системы платежных карт Visa и Mastercard без уведомления заблокировали операции по картам некоторых российских банков. В декабре 2014 года Visa и Mastercard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (их работа на полуострове возобновилась в апреле 2015 г.).

Чтобы избежать повторения этого сценария, в том же 2014 году было создано акционерное общество НСПК, перед которым были поставлены две задачи: создание центра для обработки внутрироссийских операций по картам международных платежных систем, а также выпуск и продвижение национальной платежной карты. Начиная с 2015 года, все операции по картам систем Visa и Mastercard проходят через НСПК. Тогда же была разработана и карта "Мир".