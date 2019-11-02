Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Приходько сообщил, что НСПК ведет переговоры о приеме карт "Мир" с банками Таиланда

По словам первого замглавы аппарата правительства России, Таиланд - не единственная страна, с которой прорабатываются такие вопросы

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Национальная система платежных карт (НСПК) ведет переговоры с крупнейшими банками Таиланда о приеме карт "Мир" на территории страны, сообщил журналистам первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько.

"Национальная система платежных карт, являющаяся оператором платежной системы "Мир", ведет переговоры с рядом крупнейших банков Таиланда, включая Kasikornbank, Bangkok Bank, Siam Commercial Bank, о возможности использования их банкоматов для снятия наличных денежных средств и осуществления платежей, а также организации обслуживания карт "Мир" в торгово-сервисных предприятиях, обслуживаемых этими банками", - сказал он.

По его словам, Таиланд - не единственная страна, с которой прорабатываются такие вопросы.

Приходько напомнил, что 29 октября вице-премьер РФ Максим Акимов принял участие в торжественной церемонии первого платежа картой "Мир" во Вьетнаме. "Уверены, что таиландские коллеги догонят своих соседей по региону в этой области", - сказал он.

О карте "Мир"

Поводом для создания платежной карты "Мир" стали санкции, наложенные США на Россию весной 2014 год. Из-за них 21 марта 2014 года две крупнейшие системы платежных карт Visa и Mastercard без уведомления заблокировали операции по картам некоторых российских банков. В декабре 2014 года Visa и Mastercard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (их работа на полуострове возобновилась в апреле 2015 г.).

Чтобы избежать повторения этого сценария, в том же 2014 году было создано акционерное общество НСПК, перед которым были поставлены две задачи: создание центра для обработки внутрироссийских операций по картам международных платежных систем, а также выпуск и продвижение национальной платежной карты. Начиная с 2015 года, все операции по картам систем Visa и Mastercard проходят через НСПК. Тогда же была разработана и карта "Мир".

Теги
Приходько, Сергей ЭдуардовичТаиландРоссияВьетнам
Реклама на ТАСС
Медведев объяснил замедление роста торговли РФ с АСЕАН проблемами в экономике и санкциями
По словам российского премьера, переход на расчеты в национальных валютах позитивно скажется на торговле РФ со странами АСЕАН
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС