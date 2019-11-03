В Huawei заявили, что давление США не скажется на прибыли компании по итогам 2019 года

БАНГКОК, 3 ноября. /ТАСС/. Телекоммуникационная корпорация Huawei рассчитывает, что, несмотря на давление со стороны США, прибыль компании по итогам 2019 года сохранится на том же уровне, как и в прошлом году. Об этом заявил в воскресенье в Бангкоке на деловом и инвестиционном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) вице-президент фирмы Эдвард Чжоу.

"Между Китаем и США сейчас идет торговая война, технологическая война", - констатировал он. "Даже с большим давлением со стороны Соединенных Штатов мы смогли сохранить хорошие бизнес-результаты", - подчеркнул вице-президент Huawei. По его словам, выручка китайской корпорации с января по сентябрь текущего года выросла до $85,6 млрд, "это означает рост на 24,4%". "Согласно предварительной оценке, в нынешнем году наши результаты будут примерно такими же, как и в прошлом году, даже при таком давлении со стороны правительства США", - добавил он.

Общая выручка Huawei в 2018 году составила $107,16 млрд (увеличение на 19,5% по сравнению с 2017 годом), чистая прибыль - $8,81 млрд (рост на 25,1%).

В октябре газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленных сотрудников компании Huawei сообщала, что корпорация испытывает негативное влияние от введенных Соединенными Штатами рестрикций. Проблемы, как отмечалось, связаны с поиском альтернатив приложениям американской корпорации Google.

Корпорация Huawei была основана в 1987 году. Она производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 государствах. Корпорация оказалась под угрозой международных экономических санкций после того, как США и Австралия обвинили ее в техническом шпионаже и сборе секретной информации.

15 мая американский президент Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры Соединенных Штатов от негативных иностранных факторов. В связи с этим Минторг США 17 мая внес Huawei в черный список субъектов, представляющих угрозу национальной безопасности страны. Руководство корпорации неоднократно заявляло, что она осуществляет коммерческую деятельность исключительно в рамках закона.