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Медведев выступил за совместные усилия с АСЕАН по демонополизации сферы высоких технологий

Российский премьер-министр также отметил, что государства без собственных цифровых платформ могут потерять суверенитет

БАНГКОК, 3 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступил за совместные усилия с АСЕАН по демонополизации сферы высоких технологий. Соответствующее предложение он озвучил в ходе выступления на Деловом инвестиционном саммите АСЕАН-2019.

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"Компании и целые страны все больше зависят от оборудования, от программного обеспечения (ПО). Большими возможностями здесь обладают несколько корпораций, и они по сути часто доминируют на рынке", - сказал он. "Это мешает и здоровой конкуренции, и внедрению новых перспективных идей, не лучшим образом сказывается и на информационной и сетевой безопасности. Поэтому наша страна, Россия, выступает за совместные усилия по демонополизации этой сферы, по развитию конкуренции в этой сфере, по созданию новых решений и в области программных продуктов, и в области технологий", - заявил Медведев.

"Государства, у которых нет собственных цифровых платформ, могут потерять если не суверенитет, то во всяком случае огромное количество возможностей и в принципе - право на будущее в условиях меняющегося мира. Когда нет собственных технологий, получается, что нет и собственного развития", - подчеркнул российский премьер.

Он отметил, что этого допустить нельзя. По словам Медведева, новые технологические решения - это большие возможности для людей, бизнеса и государств. Тем не менее нужны совместные решения и по борьбе с вызовами, которые несет четвертая промышленная революция в мировом масштабе, добавил он.

С приходом новых технологий более ощутимым становится социально-экономический разрыв между странами, поскольку именно эти технологии во многом определяют уровень материального благосостояния государства, отметил премьер. "Все мы знаем, что среди крупнейших мировых технологических компаний есть лидеры: пять из них - из США, два - из Китая", - заявил Медведев.

"Умные города"

Россия выступает за создание постоянной платформы для взаимодействия с АСЕАН по развитию систем "умных городов", заявил Медведев.

"Мы стремимся наладить кооперацию по теме так называемых умных городов. Уже сейчас Сингапур, у которого очень хороший опыт по управлению транспортным комплексом, консультирует Санкт-Петербург. Профильные российские ведомства выступили с инициативой создать постоянную платформу взаимодействия с "десяткой" [странами АСЕАН] по этой теме", - сказал глава российского правительства.

Премьер-министр РФ отметил, что Россия готова делиться своими наработками в сфере цифровых технологий, а также использовать у себя успешные практики стран АСЕАН. Как сообщил Медведев, по экспертным оценкам, к 2030 году цифровые технологии в этом регионе будут генерировать до 8% ВВП, поэтому "нужно создавать условия для их внедрения".

По словам Медведева, вопрос внедрения инноваций и цифровизации экономических процессов является одним из главных в работе совместных органов РФ и АСЕАН. Так, на встрече в сентябре текущего года в Бангкоке министров экономики Россия и стран АСЕАН были рассмотрены предложения по использованию российских решений для интеграции удаленных территорий, в том числе через развитие цифрового госуправления, телемедицины, дистанционного образования. Действует также российско-асеановская рабочая группа по научно-техническому сотрудничеству, следующее заседание которой запланировано в Москве на следующей неделе. В свою очередь, совместная рабочая группа по образованию, как отметил Медведев, дает хорошую возможность для подготовки обучающих программ в цифровой области.

Ассоциация стран Юго-Восточной Азии была создана в 1967 году Индонезией, Малайзией, Сингапуром, Таиландом и Филиппинами. Целью объединения было сотрудничество в экономической, социальной и культурной областях, а также укрепление мира и стабильности в Юго-Восточной Азии. В 1984 году к АСЕАН присоединился Бруней, в 1995 году - Вьетнам, в 1997 году - Лаос и Мьянма, в 1999 году - Камбоджа. Вместе со странами-основательницами они образуют "десятку" АСЕАН. Статус наблюдателя в ассоциации имеют Папуа - Новая Гвинея и Восточный Тимор (подал заявку на вступление в 2011 году).

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичСШАТаиландРоссияКитай
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