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Медведев заявил, что цифровое будущее "уже прямо здесь"

Премьер-министр России подчеркнул необходимость научиться сотрудничать в условиях глобальной парадигмы

БАНГКОК, 3 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости обмена знаниями и технологиями между странами в цифровую эпоху, которая, по сути, уже наступила.

"На наших глазах складывается абсолютно новый экономический уклад. Быстрыми темпами происходит цифровизация нашей жизни. И это цифровое будущее - оно уже совсем рядом, по сути, оно уже прямо здесь", - сказал председатель правительства РФ, выступая на Деловом инвестиционном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Медведев убежден: "Нам всем нужно научиться сотрудничать в условиях глобальной парадигмы, причем не в изоляции, а путем обмена знаниями, информацией, технологиями". При этом, продолжил он, нужно добиться баланса интересов государств, бизнеса и всех людей в цифровую эпоху.

Глава российского кабинета министров признался, что рад нынешней возможности представить присутствующим на форуме бизнесменам, политикам и экспертам государств Азиатско-Тихоокеанского региона российское видение того, как будет развиваться экономика АТР и всего мира в условиях четвертой промышленной революции.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичТаиландРоссия
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