В Ингушетии профинансируют благоустройство городов-победителей конкурса Минфина региона

МАГАС, 3 ноября. /ТАСС/. Власти Ингушетии профинансируют из регионального бюджета прокладку газопровода и асфальта, закупку спортоборудования для городов-победителей первого конкурса проектов развития территорий республики. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина республики.

"Мы провели заседание и подвели итоги конкурса по отбору проектов развития территорий муниципальных образований республики, которые основаны на местных инициативах. Победителями признаны 3 проекта, каждый из которых получит в 2019 году по 1 млн рублей из регионального бюджета: укладка асфальтного покрытия по улицам городка "Беркат" в Карабулаке, прокладка газопровода в Назрани, установка спортивного и игрового оборудования на территории площади Алания в Магасе", - говорится в сообщении.

В каждом городе территорию, которая будет участвовать в конкурсе, выбирали сами жители городов. Обязательным условием участия в конкурсе было софинансирование из бюджета самого муниципалитета. Также в софинансировании могут принять участие жители и индивидуальные предприниматели.

"Инициативное бюджетирование получило широкое распространение во многих регионах страны, но для нашей республики это первый опыт. Будем надеяться, что с каждым последующим конкурсом число инициатив будет расти и с помощью реализации проектов будет улучшаться качество жизни жителей", - передает пресс-служба слова и. о. министра финансов региона Багаудина Халухаева.

Конкурс Минфином Ингушетии был запущен в августе 2019 года в целях вовлечения граждан в осуществление местного самоуправления, выявления наиболее актуальных социально значимых проблем.

Для получения из бюджета региона 1 млн рублей необходимо было софинансирование проекта со стороны населения не менее 5% от заявленного объема субсидии, со стороны бюджета муниципалитета - не менее 20%.