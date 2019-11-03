Песков заявил, что Россия не отказывается от транзита газа через Украину

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Россия не собирается отказываться от транзита газа через Украину даже при наличии альтернативных маршрутов, но пока сам Киев не стремится к договоренностям по этому вопросу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале " Россия-1 " в воскресенье.

"Россия сейчас будет обладать возможностями гарантированно осуществлять необходимые поставки потребителям на Западе за счет других альтернативных маршрутов. Использует ли Россия это? Однозначно нет. - сказал он. - Президент Путин говорил, что мы не отказываемся от транзита через Украину, но мы не можем это делать, если этого не хотят сами наши украинские визави".

Песков подчеркнул, что продолжение транзита газа через территорию Украины необходимо для самой Украины. "На неделе состоялись переговоры представителей "Газпрома", украинских коллег и представителей Еврокомиссии по украинскому транзиту. Упирается это все в одно: нужно ли транзитировать через Украину? Ну, конечно, нужно, очевидно, что нужно. - указал он. - Если не будет транзита, то ГТС [газотранспортная система] Украины просто развалится".

"И, кроме того, как можно вообще говорить о чем-то и стремиться к каким-то договоренностям, если продолжается такая вакханалия в [Стокгольмском] арбитраже. И Путин четко сказал, что, ребята, давайте, нужно сначала отказаться от каких-то требований, достаточно абсурдных, а потом уже договариваться", - добавил Песков.

Действующий десятилетний контракт на транзит газа по территории Украины истекает в конце 2019 года. К этому времени Россия планирует запустить два газопровода в обход - "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". В Киеве опасаются, что следствием запуска газопроводов на полную мощность может стать полное прекращение транзита российского природного газа через территорию страны, что означает потерю для бюджета Украины около $3 млрд ежегодно. Однако пока новых мощностей не хватит, чтобы полностью заместить трубопроводы, проходящие через территорию Украины.