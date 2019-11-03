Белоруссия планирует поставить в Китай в 2020 году продовольствия на $100 млн

МИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Белоруссия планирует увеличить экспорт продовольствия в Китай в 2020 году до $100 млн. Об этом сообщил в воскресенье начальник главного управления внешнеэкономической деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов эфире телеканала ОНТ.

"Мы плотно работаем с Китаем. Наш экспорт в этом году на сегодня составил $61 млн, по итогам года планируем дойти до $90 млн, - сказал Богданов. - В 2020 году рассчитываем подойти к цифре в $100 млн". По его словам, Белоруссия поставляет большой перечень товаров. "В этом году драйвером стала мясная продукция: поставлено 5,5 тыс. т мяса птицы, 2,5 тыс. т мяса говядины", - сказал Богданов.

Он отметил, что ведомство большие надежды возлагает на II Китайскую международную выставку импортных товаров и услуг ЭКСПО, которая пройдет 5-10 ноября в Шанхае. Богданов рассказал, что на мероприятии состоится встреча с министром Главного таможенного управления Китая, на которой стороны обсудят вопрос расширения списка предприятий-поставщиков мяса говядины и птицы, рассмотрят возможность поставки в Китай готовой продукции - мясных консервов.

Кроме того, на выставке состоится встреча с министром промышленности, рудников и торговли Ирана. "В сентябре мы впервые за семь лет отправили партию говядины с нашего предприятия в Иран, она уже реализована. Сейчас ведем переговоры о следующей поставке и расширении торговли", - сказал Богданов.