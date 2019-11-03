Россия впервые приняла участие в конференции AAOIFI по исламскому финансированию

МАНАМА /Бахрейн/, 4 ноября. /ТАСС/. Россия впервые приняла участие в международной конференции по исламскому банкингу и финансированию, проводимой организацией по бухгалтерскому учету и аудиту исламских финансовых учреждений (AAOIFI) совместно с Всемирным банком. Об этом заявил ТАСС директор Института права и развития ВШЭ-Сколково Алексей Иванов, возглавляющий российскую делегацию.

"Это первый раз, когда в этой конференции полноценно участвует российская делегация как партнер форума. Раньше наши коллеги наверняка сюда ездили, потому что это ведущая в мире площадка для обсуждения проблем регулирования и развития отрасли исламского финансирования, выработки новых подходов для функционирования финансовых рынков исламского мира", - сказал он.

Российская делегация на конференции AAOIFI представила проект по привлечению в РФ инвестиций через выпуск исламских товарных облигаций сукук, в частности облигаций на поставку зерна, что, по замыслу авторов проекта, позволит решить проблему продовольственной безопасности в мусульманских странах, а также привлечь необходимые средства на развитие российского АПК.

Организованная российской стороной сессия, поднимающая вопрос продовольственной безопасности в странах Ближнего Востока и направленная на формирование партнерства между Россией и мусульманскими странами, является первым такого рода мероприятием, нацеленным на увеличение объемов российского экспорта АПК.

Проект "Агрофинмост"

Разработанный институтом права и развития ВШЭ-Сколково проект "Агрофинмост" предлагает практические решения, направленные на формирование справедливых рыночных цен на сельскохозяйственную продукцию. Это поможет обеспечить продовольственную безопасность в мусульманских странах, с одной стороны, и сформировать справедливые условия международной торговли без спекуляций и на основе исламских правовых принципов - с другой.

Как отметил Иванов, ситуация с обеспечением стран Ближнего Востока продовольствием в связи с климатическими изменениями будет только ухудшаться, и ее решение не будет быстрым. На этом фоне "Агрофинмост" выглядит не только коммерчески привлекательным, но и гуманитарным и даже в чем-то геополитическим проектом, что делает его особенно интересным для крупных финансовых институтов региона, таких как суверенные фонды.

По словам президента Ассоциации экспорта технологического суверенитета Андрея Безрукова, входящего в совет проекта, в исламском мире накопилось много свободных денег, поскольку исламское право существенно ограничивает возможности для инвестиций. И эти средства через выпуск понятных для местных инвесторов инструментов могут быть направлены на развитие российского АПК. Так, авторы проекта ожидают, что через выпуск исламских зерновых облигаций смогут привлечь в РФ до $10 млрд, что внесет существенный вклад в увеличение объемов российского экспорта АПК.

"Мы для себя поставили планку в $10 млрд. Если мы произведем выпуск на $10 млрд, то мы удовлетворим и собственные интересы, и наших контрагентов в странах Ближнего Востока, потому что для них это понятный обьем инвестиций, который разумно управляем со стороны первых лиц, то есть тот обьем, который первые лица заинтересованы рассмотреть <...> Путин поставил задачу к 2024 году выйти на $45 млрд объемов экспорта АПК. 10 млрд - это наш вклад, который мы готовы закрывать за счет выпуска сукук", - добавил Иванов.

Проект уже поддержали авторитетные эксперты по исламским финансам и праву шейхи Усмани. Ранее они подписали с Институтом права и развития ВШЭ-Сколково меморандум, закрепляющий намерение сторон содействовать привлечению в Россию исламских инвестиций через выпуск ценных бумаг сукук и обеспечению поставок российского зерна в страны исламского мира.

Механизм исламских товарных облигаций

Сукук салам - это исламская товарная облигация. Инвесторы в сукук салам приобретают право получить в оговоренный момент в будущем товары, которые сразу полностью оплачиваются ими на условиях форварда, то есть без последующего изменения цены товара. По сути, это авансовое финансирование поставок. При этом по российскому законодательству товарные облигации полностью легальны, но на текущий момент плохо развиты по сравнению с финансовыми облигациями.

По мнению ведущего научного сотрудника Института права и развития ВШЭ-Сколково Кирилла Молодыко, сукук салам обладают рядом преимуществ для страны-экспортера - в частности, поставки по таким товарным облигациям положительно влияют не только на торговый, но и на платежный баланс страны.

Программа CIPA

Также на полях конференции с AAOIFI был подписан договор, предоставляющий Высшей школе экономики эксклюзивные права на обучение на русском языке по программе CIPA [Сертифицированный исламский профессиональный бухгалтер]. Об этом сообщил ТАСС ведущий научный сотрудник Инстиута права и развития ВШЭ-Сколково Кирилл Молодыко.

"Мы подписали финальный контракт с организацией AAOIFI. Суть этого контракта заключается в том, что Высшая школа экономики получила эксклюзивное право на перевод на русский язык с дальнейшим обучением на русском языке на сертификат CIPA. AAOIFI объявляла открытый тендер в конце прошлого года, и Высшая школа экономики этот тендер выиграла", - сказал он.

CIPA - это единственная международно признанная квалификационная программа по бухгалтерии для исламских финансовых институтов, которая подходит для банковских институтов, инвестиционных организаций и институтов, работающих по стандартам исламского страхования. В рамках переподготовки и повышения квалификации кадров она реализует специализированные программы и присваивает квалификации в области шариата, а именно: программы Сертифицированный исламский профессиональный бухгалтер (Certified Islamic Professional Accountant, CIPA) и Сертифицированный консультант и аудитор по шариату (Certified Shari'ah Adviser and Auditor, CSAA).

Молодыко уточнил, что перевод материалов CIPA на русский язык может занять 1-1,5 года, и затем на базе ВШЭ будут создан соответсвующий обучающий центр. При этом ВШЭ получила эксклюзивное право на обучение не только российских граждан, но и иностранных студентов на территории РФ при условии прохождения обучения на русском языке. Так, программа может быть востребована среди граждан бывших советских республик, таких как Казахстан, Узбекистан и Таджикистан.

По словам старшего научного сотрудника Института права и развития ВШЭ-Сколково Мадины Калимуллиной, специализирующейся на теме исламского финансирования, между обычным бухучетом и исламским существует большая разница, которая проявляется, например, в признании перехода собственности.

"Допустим, согласно принципам исламского права, запрещено что-либо продавать, пока у тебя нет этого в собственности и пока ты не получил права владения. Тогда как в обычном бухучете ты можешь продать то, чего у тебя еще не только нет на балансе и в собственности, но ты даже еще не заключил сделку на его потенциальное приобретение", - сообщила она ТАСС в кулуарах конференции AAOIFI. Камиуллина считает, что программа CIPA в России будет востребована "теми, кто планирует осуществлять сделки по исламскому финансированию". Пока в России таких компаний немного, но спрос на профессиональную сертификацию по исламскому бухучету ежегодно растет, резюмирует эксперт.

О конференции

AAOIFI - международная некоммерческая организация, основанная в 1991 году в Бахрейне и разрабатывающая шариатские стандарты бухгалтерского учета, аудита, корпоративного управления и этики для мировой индустрии исламских финансов.

AAOIFI совместно с Всемирным банком в 14-й раз проводит ежегодную конференцию по исламскому банкингу и финансированию. Конференция проходит под эгидой Центрального банка Бахрейна с 3 по 4 ноября в Манаме. В ней принимают участие представители центральных банков, регулирующих органов, финансовых учреждений, а также ряд экспертов по исламскому финансированию из стран Ближнего Востока, Африки, Азии, Европы и Северной Америки.