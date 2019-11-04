Эксперты прогнозируют, что индекс Мосбиржи превысит 3000 пунктов до конца года

Среди причин, подталкивающих российский индекс к новым горизонтам - курс на смягчение монетарной политики крупнейшими Центробанками, позитивная динамика цен на нефть и изменение дивидендной политики российскими госкомпаниями. Помимо прочего специалисты отмечают и позитивный новостной фон, в том числе в виду ослабления торгового конфликта между США и КНР, однако риски распродаж российских активов из-за усиления внешнего негатива все еще актуальны, полагают они.

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи до конца 2019 года может превысить отметку 3000 пунктов, считают эксперты, опрошенные ТАСС. Такому сценарию способствует стабильность на глобальных финансовых рынках и нейтрально-позитивная динамика цен на нефть, считают они.

"Это произойдет в том случае, если сформируются глобальные риск-аппетиты достаточной силы. Подобный импульс может быть задан более серьезным прогрессом в торговых переговорах США и КНР, чем ожидают рынки. Кроме того, стимулировать повышательную динамику отечественного рынка может смещение цен на нефть Brent в направлении $62-64", - пояснил эксперт. Дейнека добавил, что рост индекса не исключен и за счет движения отдельных тяжеловесных акций, например "Газпрома", который готовится к запуску крупных трубопроводов, а акционеры - к новой дивидендной политике.

То, что драйвером роста индекса может стать изменение отношения госкомпаний к миноритариям и соответствующие перемены в их дивидендной политике, считает и инвестиционный менеджер "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин. Эксперт полагает, что индекс Мосбиржи достигнет 3000 пунктов до конца 2019 года. Руководитель отдела управления акциями "Сбербанк управление активами" Евгений Линчик считает, что дополнительным драйвером для индекса может выступить и привлекательность российского рынка для иностранцев в силу высокой дивидендной доходности и значительного дисконта по фундаментальной оценке. По его мнению, достижение рекордной отметки произойдет либо в 2019 году, либо в начале 2020 года.

В свою очередь аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин отметил, что более 70% проанализированных компанией предприятий имеют потенциал роста выше 3% до конца 2020 года. Именно такой прирост требуется индексу для достижения уровня в 3000 пунктов, пояснил он. Эксперт добавил, что главный драйвер российского рынка - внешний фактор, продолжает благоволить за счет общего макроэкономического тренда на формирование потенциала ускорения мировой экономики и предотвращения дефляционной угрозы.

"Об этом свидетельствует характер всех последних заседаний Резервной системы, а также решения ЕЦБ, Банка Китая, правительства Японии и регуляторов ряда других ведущих стран, которые были реализованы в последние кварталы или планируются в ближайшие месяцы", - отметил эксперт.

Однако стоит отметить, что, несмотря на довольно позитивную динамику на российском рынке сегодня, специалисты не исключают и существования рисков распродаж российских активов. По их мнению, это может произойти в случае усиления внешнего негатива, в том числе приближения глобальной рецессии и эскалации торговых войн. Также риском, по их мнению, является отсутствие активных мер стимулирования экономики со стороны российских властей в ужесточившихся за последние восемь лет монетарных, законодательных и налоговых условиях ведения бизнеса.