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Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

WSJ: три авиакомпании США планируют демонстрационные полеты MAX для улучшения их имиджа

По данным издания, речь идет о своеобразной пиар-акции, призванной укрепить доверие заказчиков и пассажиров к надежности 737 MAX после усовершенствования системы улучшения характеристик маневренности

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Американские авиакомпании Southwest Airlines, United Airlines и American Airlines разрабатывают план совершения демонстрационных полетов модернизированных Boeing 737 MAX отдельно от компании Boeing и Федерального авиационного управления (ФАУ) США перед официальным возобновлением эксплуатации этих самолетов. Об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в авиастроительной отрасли.

По их данным, речь идет о своеобразной пиар-акции, призванной укрепить доверие заказчиков и пассажиров к надежности 737 MAX после усовершенствования системы улучшения характеристик маневренности. Три авиаперевозчика планируют в течение нескольких недель испытывать самолеты в воздухе и брать на борт пилотов, членов своего руководства, представителей заказчиков и журналистов. Это приведет к некоторой отсрочке возобновления эксплуатации 737 MAX. Однако американские авиакомпании рассчитывают на то, что сам вид этих самолетов в воздухе убедит пассажиров в безопасности воздушных судов.

United Airlines и American Airlines изъяли 737 MAX из графиков воздушного сообщения до января 2020 года, Southwest Airlines - до февраля того же года.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство компании Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS). После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии. American Airlines и многие другие перевозчики заявили, что временно не будут использовать самолеты.

Теги
СШАЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
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