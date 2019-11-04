Россия и Южная Корея готовят договор о взаимном признании водительских удостоверений

ТОКИО, 4 ноября. /ТАСС/. Россия и Южная Корея обсуждают в настоящее время целый ряд совместных инициатив, включая договоры о взаимном признании водительских удостоверений, образования и ученых степеней. Об этом в понедельник в Токио заявил журналистам первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

"Готовится целый ряд соглашений. О взаимном признании образования, ученых степеней, водительских удостоверений", - отметил он.

Жуков также рассказал, что между двумя странами ведется обсуждение вопроса создания и регламентации деятельности культурных центров.

Первый зампред Госдумы также отметил, что товарооборот между двумя государствами развивается быстро и устойчиво. "В 2018 году увеличился почти на 30%, за пять месяцев этого года вырос еще почти на 25%", - рассказал Жуков, подчеркнув, что в 2020 году, когда страны будут отмечать 30 лет установления дипломатических отношений, планируется довести этот показатель до $30 млрд.

Интеграция железных дорог

Жуков сообщил, что парламентарии РФ и Южной Кореи обсудили в понедельник на полях парламентской "двадцатки" в Токио вопрос интеграции Транссиба и железных дорог двух Корей.

"Интеграция корейских железных дорог с Транссибом - проект очень обсуждаемый, сегодня мы тоже о нем говорили", - подчеркнул Жуков, который в понедельник встретился с делегацией южнокорейских парламентариев во главе со спикером Мун Хи Саном.

Жуков также отметил, что спикер южнокорейского парламента "даже в ходе своего выступления на торговой сессии [парламентской "двадцатки"] сказал о необходимости провести железную дорогу в Южную Корею через Северную Корею, что соединит страны с Евразией".