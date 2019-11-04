Медведев заявил, что цифровое неравенство так и не преодолено

БАНГКОК, 4 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев констатировал отсутствие прорыва в борьбе по ликвидации цифрового неравенства. Такое мнение он высказал на XIV Восточноазиатском саммите.

"Хотел бы чуть подробнее сказать, как мы работаем с новым направлением - цифровым развитием. Эта тема звучит на площадках международных организаций повсеместно, четвертая промышленная революция создает много проектов для того, чтобы преодолеть цифровое неравенство, - сказал Медведев. - Впервые мы начали об этом говорить на саммитах в 2000 году. Видно, что к 2019 году это цифровое неравенство никак не преодолено. Это, конечно, плохо".

Глава российского правительства выступил за приход новых технологий даже в труднодоступные территории. По его мнению, здесь не должно быть географических ограничений. Он напомнил, что Россия продвигает эту идею в формате диалогового партнерства Россия - АСЕАН на площадках различных форумов.

"Мы выдвинули отдельную идею по концепции развития удаленных и сельских территорий в цифровую эпоху, - сказал премьер РФ. - Она была выдвинута в ШОС, но мы готовы ее продвигать и в других местах". Медведев рассказал о внутрироссийских планах по устранению цифрового неравенства: "Планируем открыть Центр цифрового развития в Приморском крае".

Глава российского правительства обозначил еще одно перспективное направление - развитие транснациональной сети "умных городов". С соответствующей идеей на саммите АСЕАН в прошлом году выступил Сингапур. "Мы готовы тоже в этом направлении работать. Считаю, что это исключительно важно", - подчеркнул он. Медведев также заявил, что нужно запускать российско-асеановский диалог по безопасному использованию информационно-коммуникационных технологий. АСЕАН уже создал такие механизмы с рядом партнеров. Медведев заверил, что Россия готова к этому направлению присоединиться.

"По мере развития электронных сервисов нужно будет бороться с криминалом, которого очень много в цифровой среде, - заключил Медведев. - Рассчитываем на твердую поддержку обновленного российского проекта резолюции Генассамблеи ООН по международной информационной безопасности".