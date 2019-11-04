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Парламентская "двадцатка" в Токио выступила против протекционизма и коррупции

Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков при этом подчеркнул, что ситуация в мировой торговле продолжает ухудшаться, а институт разрешения торговых споров в виде ВТО находится практически на грани коллапса

ТОКИО, 4 ноября. /ТАСС/. Спикеры парламентов стран "двадцатки" (G20) по итогам прошедшей в понедельник в Токио встречи выступили против распространения протекционистских методов в экономике и призвали объединить усилия в борьбе с коррупцией. Об этом говорится в принятом по итогам шестого форума совместном заявлении.

"Мы преисполнены решимости бороться с коррупцией во всех ее формах, отказывать в убежище коррупционерам и их коррупционным доходам и обеспечивать открытость, прозрачность и подотчетность управления на всех уровнях", - отмечается в документе. В нем также подчеркивается, что "все страны должны воздержаться от применения протекционистских мер и любых торговых практик, которые несовместимы с правилами Всемирной торговой организации, поскольку они подрывают весь многосторонний торговый режим".

"Состояние мировой торговли, которое вызывает всеобщую обеспокоенность, было главной темой обсуждения", - рассказал по итогам саммита первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, возглавлявший российскую делегацию. По его словам, "все прекрасно понимают, что ситуация в мировой торговле продолжает ухудшаться, а институт разрешения торговых споров, коим является Всемирная торговая организация (ВТО), находится практически на грани коллапса".

В то же время, сообщил Жуков, участники парламентской "двадцатки" сошлись во мнении о том, что "никакого другого механизма решения таких вопросов, кроме ВТО, не существует". "ВТО нужно сохранять и приспосабливать к сегодняшним экономическим реалиям в мире", - добавил он.

Предыдущая встреча спикеров парламентов G20 состоялась в Аргентине. Тогда основной темой стало содействие целям устойчивого развития. В этом году Межпарламентский союз отмечает 130-ю годовщину своего образования. Япония сейчас председательствует в "двадцатке". Саммит G20 состоялся 28-29 июня в Осаке, встреча глав МИД пройдет 22-23 ноября в Нагое.

Теги
ЯпонияРоссия
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