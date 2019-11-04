Медведев заявил, что ЕАЭС готов к созданию зон свободной торговли со странами Азии

БАНГКОК, 4 ноября. /ТАСС/. Бруней, Индонезия, Камбоджа, Таиланд и Филиппины проявляют интерес к созданию зоны свободной торговли с ЕАЭС. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев на XIV Восточноазиатском саммите.

"Опыт по созданию единого рынка накоплен у Евразийского экономического союза, хотел бы подчеркнуть, что организация открыта к взаимодействию со всеми заинтересованными партнерами, - сказал Медведев. - Мы приветствуем тот интерес, который существует у Брунея, Индонезии, Камбоджи, Таиланда и Филиппин".

Медведев напомнил, что аналогичное соглашение уже было заключено с Вьетнамом, Сингапуром и Китаем, идут переговоры с Индией.

Премьер РФ выразил уверенность, что необходимо объединить потенциал АСЕАН, стран Евразийского экономического союза и ШОС. Он добавил, что на саммите Россия - АСЕАН в 2016 году идея формирования большого евразийского партнерства была коллегами поддержана.

Единый открытый рынок

Медведев сожалеет о том, что санкции стали инструментом политического давления, провоцирующим торговые войны.

"К сожалению, в мире все чаще применяются экономические санкции, ставшие инструментом политического давления и недобросовестной конкуренции. Все это погружает нас в ту самую неопределенность, с которой и начались выступления [на саммите ВАС]", - сказал российский премьер. Он отметил, что в России видят, как в ряде государств нарастают протекционистские настроения, "которые материализуются в конкретные политические и правовые решения". "Они приводят к масштабным торговым войнам", - подчеркнул премьер.

При этом, по словам Медведева, в Азии, наоборот, ширится понимание того, что необходимо искать новые форматы, методы конструктивного и неконфликтного взаимодействия, а не разбиваться на противоборствующие блоки и союзы. "Это доказывает сложившаяся в регионе конфигурация межгосударственных отношений и настрой стран Азии на создание единого открытого и недискриминационного рынка", - отметил Медведев, добавив, что российская сторона это приветствует.