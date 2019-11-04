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В Пекине заявили, что участники готовы согласовать часть положений нового торгового блока

Замминистра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн заявил, что во Всестороннем региональном экономическом партнерстве "приветствуют участие Индии, когда она будет готова"

БАНГКОК, 4 ноября. /ТАСС/. Участники переговоров по созданию Всестороннего регионального экономического партнерства (ВРЭП) согласуют до конца года несколько важных положений о создании крупнейшего в мире торгового блока. Об этом сообщил в понедельник в Бангкоке замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн.

"Несколько важных моментов ВРЭП будут согласованы до конца года", - сказал чиновник. Он также добавил, что "приветствуют участие Индии, когда она будет готова".

Сложности в переговорах о торговом блоке возникли после ужесточения в этом году позиции Нью-Дели, там отказываются полностью снимать торговые барьеры, опасаясь притока более дешевых китайских товаров. Одновременно представители Таиланда и Филиппины в дни проходящего в Бангкоке саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) выразили уверенность, что все вопросы будут урегулированы к февралю 2020 года.

Предполагается, что ВРЭП сформируют 16 стран, в том числе члены АСЕАН, которая включает Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд, Филиппины, а также Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республики Корея, Япония.

Теги
АвстралияБрунейЯпонияИндияИндонезияКамбоджаЛаосМалайзияФилиппиныСингапурТаиландКитайРеспублика КореяНовая ЗеландияМьянмаВьетнам
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