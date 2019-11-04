В Пекине заявили, что участники готовы согласовать часть положений нового торгового блока

БАНГКОК, 4 ноября. /ТАСС/. Участники переговоров по созданию Всестороннего регионального экономического партнерства (ВРЭП) согласуют до конца года несколько важных положений о создании крупнейшего в мире торгового блока. Об этом сообщил в понедельник в Бангкоке замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн.

"Несколько важных моментов ВРЭП будут согласованы до конца года", - сказал чиновник. Он также добавил, что "приветствуют участие Индии, когда она будет готова".

Сложности в переговорах о торговом блоке возникли после ужесточения в этом году позиции Нью-Дели, там отказываются полностью снимать торговые барьеры, опасаясь притока более дешевых китайских товаров. Одновременно представители Таиланда и Филиппины в дни проходящего в Бангкоке саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) выразили уверенность, что все вопросы будут урегулированы к февралю 2020 года.

Предполагается, что ВРЭП сформируют 16 стран, в том числе члены АСЕАН, которая включает Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд, Филиппины, а также Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республики Корея, Япония.