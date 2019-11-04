В Казахстане ввели временный запрет на вывоз нефтепродуктов автотранспортом

НУР-СУЛТАН, 4 ноября. /ТАСС/. Министерство энергетики, МВД, Минфин и Комитет национальной безопасности Казахстана подписали совместный приказ, которым на шесть месяцев вводится запрет на вывоз автотранспортом нефтепродуктов из страны. Документ размещен в понедельник на сайте информационно-правовой системы нормативных правовых актов "Адилет".

"Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортным средством товаров, относящихся к группам 2709, 2710, 2902, 3403, 3811 кодов ТНВЭД ЕАЭС (товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, имеются в виду нефтепродукты - прим. ТАСС), за исключением случаев вывоза в бензобаках, предусмотренных заводом - изготовителем автомобильных транспортных средств и установленных в соответствии с техническими условиями, а также в отдельных емкостях объемом не более 20 литров", - говорится в тексте.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Министерства энергетики Казахстана, приказ вступил в силу со 2 ноября. Ранее в ведомстве отметили, что розничные цены на бензин и дизельное топливо в стране ниже, чем в России, Узбекистане и Киргизии, что приводит к высокому потреблению горюче-смазочных материалов транзитным транспортом в приграничных областях республики.