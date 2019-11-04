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Минск оценил потери от прекращения "перетаможки" российской нефти в 2020 году

Речь идет о примерно $423 млн, отметили в Минфине республики
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© Максим Слуцкий/ТАСС

МИНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Потери доходной части бюджета Белоруссии в 2020 году от прекращения "перетаможки" российской нефти составят 951 млн белорусских рублей (около $423,6 млн). Об этом заявил в понедельник, выступая в парламенте, первый заместитель министра финансов республики Юрий Селиверстов.

"Потери по сравнению с 2019 годом доходов от поступления средств от так называемой перетаможки составят 951 млн рублей", - сказал он.

В пояснительной записке к проекту бюджета говорится о потерях "от прекращения срока действия договоренностей с Российской Федерацией в нефтегазовой сфере". "Потери республиканского бюджета оцениваются в размере 950,9 млн рублей ($423,6 млн долларов США)", - отмечается в документе.

В соответствии с действующими в нынешнем году договоренностями с РФ, Белоруссия получает из РФ для переработки 18 млн т нефти, а доходы от "перетаможки" еще 6 млн т сырья поступают в белорусский бюджет.

Как заявил Селиверстов, бюджет также понесет потери "в условиях нарастания действия налогового маневра в нефтяной сфере в Российской Федерации". Так, потери республиканского бюджета от вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты составят 537,2 млн рублей (около $239,3 млн), отмечается в документах к проекту бюджета.

В настоящее время Белоруссия и Россия ведут переговоры по вопросам двустороннего сотрудничества. Среди разногласий - налоговый маневр в российской нефтяной отрасли. Минск хочет компенсации потерь от ухудшающихся условий торговли нефтью, а Москва в ответ предложила углубить интеграцию в соответствии с договором о Союзном государстве 1999 года. Белорусский Минфин ранее подсчитал, что потери бюджета от реализации налогового маневра в РФ в 2019 году составят порядка $400 млн.

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БелоруссияРоссия
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