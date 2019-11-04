Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Тартус может стать центром дистрибуции российского зерна в Сирии

Губернатор Тартуса Сафуан Абу Саад отметил, что в порту города могут создать особую экономическую зону, чтобы стимулировать развитие грузовых перевозок между регионом и российскими портами

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Сирийская провинция Тартус намерена стать центром дистрибуции зерна из России в Сирию и соседние государства, сообщил в понедельник губернатор Тартуса Сафуан Абу Саад во время визита делегации сирийской провинции в Севастополь.

"Что касается импорта продукции и товаров из России, то здесь мы видим очень важным направлением импорт зерновых. И Тартус мог бы стать центром по дистрибуции и экспорту этих зерновых на территорию Сирии и соседних государств", - сказал он.

Также губернатор провинции отметил, что в порту Тартуса может быть создана особая экономическая зона, чтобы стимулировать развитие грузовых перевозок между регионом и российскими портами. "Есть много видов продукции в России и Севастополе, которые можно было бы успешно экспортировать в Тартус и в Сирию", - отметил чиновник.

Провинция, в свою очередь, готова поставлять в Севастополь оливки, оливковое масло, цитрусовые и медикаменты. "У нас производится высококачественная продукция в провинции Тартус - это медикаменты, у нас есть очень хороший завод по производству медикаментов. Это цитрусовые, которые производятся сейчас с большим избытком и соответствуют международным стандартам с точки зрения качества, в производстве не используются химические компоненты. Среди тех продуктов, которые мы считаем перспективными для экспорта в Севастополь, также можно назвать оливки и оливковое масло, которые у нас <...> производятся в больших объемах и также соответствуют стандартам качества", - сказал губернатор Тартуса.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев отметил, что запуск железнодорожного сообщения в Крым даст новые перспективы для экономического сотрудничества между Севастополем и Сирией. "Когда откроется железнодорожное сообщение, деятельность обретет дополнительный экономический смысл", - сказал он, уточнив, что конкретный план сотрудничества планируется разработать до запуска поездов в Крым, который запланирован на декабрь этого года.

Глава города также рассказал, что стороны обсудили сотрудничество в области науки и образования. Губернатор Тартуса добавил, что уже есть успешный пример совместной работы в этом направлении: севастопольские ученые вместе с сирийскими коллегами уже начали археологическую экспедицию на территории Сирии.

Визит российской делегации

В январе 2019 года российская делегация побывала с визитом в Сирии. Власти Севастополя и сирийской провинции Тартус подписали соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым запланирована совместная работа в сфере высшего образования, грузовых поставок и культурного сотрудничества.

Теги
СирияРоссияСевастопольРазвожаев, Михаил Владимирович
Реклама на ТАСС
Посольство РФ сообщило, что начало строительства АЭС в Бушере запланировано на 10 ноября
По данным диппредставительства, пройдет официальная церемония заливки бетона
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС