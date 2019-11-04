Тартус может стать центром дистрибуции российского зерна в Сирии

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Сирийская провинция Тартус намерена стать центром дистрибуции зерна из России в Сирию и соседние государства, сообщил в понедельник губернатор Тартуса Сафуан Абу Саад во время визита делегации сирийской провинции в Севастополь.

"Что касается импорта продукции и товаров из России, то здесь мы видим очень важным направлением импорт зерновых. И Тартус мог бы стать центром по дистрибуции и экспорту этих зерновых на территорию Сирии и соседних государств", - сказал он.

Также губернатор провинции отметил, что в порту Тартуса может быть создана особая экономическая зона, чтобы стимулировать развитие грузовых перевозок между регионом и российскими портами. "Есть много видов продукции в России и Севастополе, которые можно было бы успешно экспортировать в Тартус и в Сирию", - отметил чиновник.

Провинция, в свою очередь, готова поставлять в Севастополь оливки, оливковое масло, цитрусовые и медикаменты. "У нас производится высококачественная продукция в провинции Тартус - это медикаменты, у нас есть очень хороший завод по производству медикаментов. Это цитрусовые, которые производятся сейчас с большим избытком и соответствуют международным стандартам с точки зрения качества, в производстве не используются химические компоненты. Среди тех продуктов, которые мы считаем перспективными для экспорта в Севастополь, также можно назвать оливки и оливковое масло, которые у нас <...> производятся в больших объемах и также соответствуют стандартам качества", - сказал губернатор Тартуса.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев отметил, что запуск железнодорожного сообщения в Крым даст новые перспективы для экономического сотрудничества между Севастополем и Сирией. "Когда откроется железнодорожное сообщение, деятельность обретет дополнительный экономический смысл", - сказал он, уточнив, что конкретный план сотрудничества планируется разработать до запуска поездов в Крым, который запланирован на декабрь этого года.

Глава города также рассказал, что стороны обсудили сотрудничество в области науки и образования. Губернатор Тартуса добавил, что уже есть успешный пример совместной работы в этом направлении: севастопольские ученые вместе с сирийскими коллегами уже начали археологическую экспедицию на территории Сирии.

Визит российской делегации

В январе 2019 года российская делегация побывала с визитом в Сирии. Власти Севастополя и сирийской провинции Тартус подписали соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым запланирована совместная работа в сфере высшего образования, грузовых поставок и культурного сотрудничества.