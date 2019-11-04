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Саммит АСЕАН в Бангкоке. Создание крупнейшего торгового блока отложено

Поясняя причины, по которым заключение соглашения откладывается, премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча сообщил, что "значительные нерешенные вопросы" остаются у Индии, имеющей в АСЕАН статус партнера по диалогу
Описание
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

БАНГКОК, 4 ноября. /ТАСС/. Участники переговоров по Всестороннему региональному экономическому партнерству (ВРЭП) не смогли согласовать все положения договора о создании крупнейшего торгового блока. Вместе с тем премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча, подводя итоги марафона саммитов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и встреч партнеров, сообщил о прогрессе в переговорах.

Глава правительства также передал председательство в организации Вьетнаму, который формально начнет исполнять свои обязанности с 1 января 2020 года.

Поясняя причины, по которым заключение соглашения откладывается, Прают Чан-Оча сообщил, что "значительные нерешенные вопросы" остаются у Индии, имеющей в АСЕАН статус партнера по диалогу. Тем не менее он подчеркнул, что участникам переговоров "удалось достичь определенного прогресса" в создании партнерства, который объединит 10 государств - членов АСЕАН и шесть стран, с которыми у Ассоциации подписаны соглашения о свободной торговле. Как заявил премьер, ВРЭП "должно стать одним из важнейших торговых объединений".

Как отмечается в совместном заявлении по итогам встречи лидеров и глав правительств стран - будущих партнеров по торговому блоку, "все участники переговоров договорились совместно продолжить работу, чтобы решить оставшиеся вопросы". При этом 15 стран - все, кроме Индии, - "завершили переговоры по всем 20 статьям соглашения и по всем вопросам, касающимся доступа к рынкам", говорится в документе.

Позиция Индии

Правительство Индии заняло жесткую позицию в вопросе полного снятия торговых барьеров на территории будущего блока, опасаясь притока на свой рынок дешевой китайской продукции. В октябре премьер-министр Нарендра Моди после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином смягчил позицию на переговорах по ВРЭП. Однако позднее Индия выступила с новыми требованиям, касающимися пересмотра основных положений о снижении торговых пошлин.

Переговоры о ВРЭП ведутся с 2013 года, в них участвуют члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины), а также Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, Япония. В настоящее время совокупный объем ВВП потенциальных участников предлагаемой ЗСТ составляет $49,5 трлн, что составляет около 39% от общемирового. По прогнозам, к 2050 году этот показатель может вырасти до $250 трлн.

Без прорыва по Южно-Китайскому морю

Завершившийся саммит также не стал прорывным для урегулирования территориальных споров в Южно-Китайском море (ЮКМ), которые ведут Китай и ряд государств АСЕАН. Все участники саммитов, в том числе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, констатировали снижение напряженности в регионе. Одновременно они призвали к скорейшему заключению Кодекса поведения, который должен определить принципы судоходства, установить механизм двусторонних и многосторонних консультаций, а также предотвращать и урегулировать возможные инциденты на море.

При этом, как заявил президент Филиппин Родриго Дутерте, "АСЕАН, несмотря на отсутствие энтузиазма со стороны внешних партнеров, сделает все возможное для завершения переговоров с КНР по Кодексу поведения". По его словам, "в ассоциации придерживаются единой позиции, что данный эффективный и содержательный документ будет полезным для региона".

Вместе с тем в итоговом заявлении по итогам саммита АСЕАН выражается озабоченность проведением насыпных работ в акватории ЮКМ. "Это подрывает доверие, повышает напряженность и может негативно отразиться на мире, стабильности и безопасности в регионе", - говорится в декларации.

Территориальные споры КНР ведет с рядом государств - Брунеем, Вьетнамом, Малайзией и Филиппинами - относительно принадлежности Парасельских островов (Сиша) и архипелага Спратли (Наньша). При этом Китай активизировал работы по созданию насыпных территорий вблизи некоторых спорных территорий. В частности, как утверждают США и Япония, Пекин создал уже не менее семи искусственных островов, которые могут иметь двойное предназначение - военный аэродром, морская база и прочее. В Китае подобные обвинения отрицают, заявляя, что деятельность носит исключительно мирный характер. Основной причиной конфликта являются попытки Пекина установить контроль за районом вблизи от Малаккского пролива, через который проходит около 60% китайской торговли и до 80% китайского импорта углеводородов.

Проигнорированный саммит США

Вашингтон в этом году значительно понизил уровень представительства на региональных саммитах АСЕАН. США представляли помощник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен и министр торговли Уилбур Росс, который выступил на Индо-Тихоокеанском бизнес-форуме.

В 2018 году вместо Трампа саммиты в Сингапуре посетил вице-президент Майк Пенс. Барак Обама в бытность президентом США участвовал в большинстве саммитов АСЕАН, хотя и отправлял бывшего госсекретаря Джона Керри на заседание в Бруней в 2013 году.

В результате состоявшийся в понедельник саммит АСЕАН - США большинство лидеров блока проигнорировали. Лишь трое из десяти руководителей участвовали во встрече, направив своих представителей. В частности, на форум прибыли премьер Таиланда Прают Чан-Оча, который председательствовал в организации в этом году, а также главы правительств Вьетнама Нгуен Суан Фук и Лаоса Тхонглун Сисулит.

Министр финансов Филиппин Карлос Домингес пояснил, что решение большинства лидеров не участвовать во встрече решение было принято "в связи с соответствующим уровнем делегации США".

Теги
АвстралияБрунейЯпонияИндияКамбоджаЛаосМалайзияСингапурТаиландКитайРеспублика КореяСи ЦзиньпинМьянмаВьетнамМоди, НарендраГутерриш, АнтониуДутерте, Родриго
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