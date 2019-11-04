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Путин ратифицировал протокол между Россией и Южной Осетией о режиме торговли товарами

Документом устанавливается, что декларирование вывозимого с территории РФ дизельного топлива, бензина и битума осуществляется без применения временного периодического таможенного декларирования

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола, предусматривающего внесение изменений в межправительственное соглашение с Южной Осетией о режиме торговли товарами. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Соглашение, регулирующее вопросы беспошлинной взаимной торговли товарами, было подписано 2 марта 2012 года, а протокол к нему - 6 мая 2019 года в Цхинвале в соответствии с распоряжением правительства РФ.

Документом устанавливается, что декларирование вывозимого с территории РФ в Южную Осетию дизельного топлива, бензинов моторных с октановым числом менее 95, а также битума нефтяного осуществляется без применения временного периодического таможенного декларирования, установленного законодательством РФ. Таким образом, на указанные товары нельзя подавать временную таможенную декларацию с указанием ориентировочного количества товаров и условной таможенной стоимости. Как оговаривается в сопроводительных документах к закону, данное положение не коснется природного газа.

При этом поданные ранее в соответствии с протоколом временные таможенные декларации на соответствующие товары, фактический вывоз по которым не был произведен, считаются не поданными.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЮжная Осетия
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