Путин подписал закон о праве на изучение недр внутренних морских вод без аукциона

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий без проведения аукциона право пользования участками недр федерального значения внутренних морских вод и территориального моря РФ для их геологического изучения. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Речь идет о предоставлении таких участков в целях поиска и оценки месторождений нефти, газа и газового конденсата из утверждаемого правительством РФ перечня участков недр федерального значения.

Закон дает возможность предоставлять такие участки недр в пользование на основании заявки заинтересованных пользователей недр при условии наличия заключений Минобороны России и ФСБ об отсутствии угрозы интересам обороны страны и безопасности государства. Установление порядка рассмотрения заявок предлагается отнести к компетенции правительства РФ. В случае открытия месторождения полезных ископаемых в процессе геологического изучения пользователю недр предоставляется возможность получения права на разведку и добычу полезных ископаемых на открытом месторождении на основании решения правительства РФ.

Правительство наделено правом по представлению Минобороны России или ФСБ вводить дополнительные требования к созданным в соответствии с законодательством РФ юридическим лицам с участием иностранных инвесторов, которые вправе осуществлять геологическое изучение участков недр федерального значения внутренних морских вод и территориального моря РФ в целях поиска и оценки месторождений нефти, газа и газового конденсата.

Закон вступит в силу через 90 дней после его официального опубликования.