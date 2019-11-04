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Bloomberg: экономика Гайаны может в 2020 году стать самой быстроразвивающейся в мире

Экономика южноамериканской страны может вырасти на 86%, отмечает агентство

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Экономика Гайаны может в следующем году достичь самых стремительных темпов роста в мире. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз Международного валютного фонда (МВФ).

По его данным, в 2020 году экономика этой южноамериканской страны может вырасти на целых 86% по сравнению с 4,4% в текущем году. Таких результатов ей, как ожидается, удастся достичь благодаря разработкам американской энергетической группой Exxon Mobil нефтяных месторождений, открытых там в 2015 году. По оценке агентства, такие показатели в 14 раз превысили бы темпы развития экономики Китая.

Эксперты МВФ отмечают, что к 2024 году ВВП страны в годовом исчислении может достичь $15 млрд при нынешних $4 млрд. В 2025 объемы нефтедобычи могут достичь в Гайане 750 тыс. баррелей в сутки при том, что в настоящий момент страна не является производителем нефтепродуктов.

При этом прогноз не исключает возможных поправок. Так, Bloomberg отмечает, что даже небольшие расхождения в реальных объемах добычи нефти в грядущем году по сравнению с прогнозом МВФ могут значительно изменить общие экономические показатели.

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ГанаСША
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