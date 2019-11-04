Путин подписал закон о штрафах за производство и продажу порошкового алкоголя

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы до полумиллиона рублей за производство порошковой спиртосодержащей продукции и торговлю ею. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон дополняет Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьей: "Производство и (или) оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции". За совершение данных правонарушений закон вводит штрафы для граждан в размере от 5 тыс. до 20 тыс. рублей, для должностных лиц - от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. Во всех случаях может быть также произведена конфискация предмета административного правонарушения.

Полномочиями по рассмотрению таких дел закон наделяет Роспотребнадзор, Росалкогольрегулирование, а также судей арбитражных судов в случае передачи им на рассмотрение соответствующих административных дел.

Как отмечается в сопроводительных документах к закону, он был разработан в связи с установленным ранее в законодательстве запретом на производство и оборот порошковой спиртосодержащей продукции. В заключении профильного комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству отмечается, что закон будет способствовать реализации задач, определенных в документе "Основы государственной политики РФ в области здорового питания населения на период до 2020 года".

Под порошкообразной спиртосодержащей продукции будет пониматься пищевая или непищевая продукция в виде сухого вещества, предназначенная для получения продукции в жидком виде, содержащей в своем составе этиловый спирт. Как отметили ранее в правительстве РФ, такая продукция потенциально опасна для здоровья человека.