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Новые исковые требования "Нафтогаза" к "Газпрому" содержат пересмотр транзитного тарифа

Новые исковые требования "Нафтогаза" к "Газпрому" содержат также пересмотр транзитного тарифа, отметил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко
Описание
© Зураб Джавахадзе/ТАСС

КИЕВ, 4 ноября. /ТАСС/. "Нафтогаз Украины" в новых исковых требованиях против "Газпрома", которые были направлены в Стокгольмский арбитраж на прошлой неделе, просит пересмотреть тариф на транзит газа. Об этом в понедельник сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

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"Теперь относительно наших исковых требований в новом арбитраже. Первое и главное - мы требуем пересмотреть транзитный тариф", - написал он в Facebook, утверждая, что "право требовать пересмотра тарифа предусмотрено в самом контракте".

Витренко напомнил, что предыдущий арбитраж не рассматривал вопрос пересмотра тарифа по существу, а лишь признал, что запрос на пересмотр тарифа, "который "Нафтогаз" отправил "Газпрому" летом 2009 года", не отвечал формальным требованиям. В связи с этим "Нафтогаз" отправил российской компании новый запрос о пересмотре тарифа с 13 марта 2018 года по 31 декабря 2019 года. "Именно с этой даты и до окончания контракта (1 января 2020 года) мы сейчас и требуем пересмотреть транзитный тариф", - заключил топ-менеджер.

По мнению "Нафтогаза", суд должен пересмотреть транзитный тариф, так как "по сравнению с 2009 годом произошли существенные изменения в порядке формирования транзитных тарифов (ставки платы за транзит)", а также в связи с несоответствием действующего транзитного тарифа уровню тарифов на европейском рынке. Витренко утверждает, что "Нафтогаз" рассчитал новый тариф для транзита "вместе с авторитетными независимыми экспертами" и намерен требовать от России компенсации за его невыполнение.

"Он [новый тариф] определяется для каждой точки входа и выхода из украинской ГТС (так предусматривают европейские нормы). Но поскольку "Газпром" отказался применять новые тарифы, то сейчас логично говорить уже о компенсации за то, что пересмотренный тариф не был применен. Фактически речь идет о разнице между тем, что мы получили за транзит, и должны получить по пересмотренным тарифам. Такая разница составляет $11,8 млрд (плюс проценты). Именно такую сумму мы и требуем в качестве компенсации", - пояснил он.

При этом исполнительный директор "Нафтогаза" добавил, что в рассчитанный Украиной новый транзитный тариф включены расходы на так называемую ускоренную амортизацию основных средств ГТС в течение ожидаемого срока ее использования и обесценивание. Витренко аргументировал это тем, что у украинской стороны "нет достаточных оснований ожидать использования украинской газотранспортной системы для транзита по окончании текущего транзитного контракта 1 января 2020 года".

"Соответственно мы обязаны начислять амортизационные расходы и расходы на обесценение в соответствии с ожиданиями прекращения транзита. Если упрощенно, то актив, который мог бы служить 30 лет, мы должны амортизировать за два года, так как потом он не будет использоваться", - отметил он.

При этом Витренко признал, что так как решение арбитража ожидается в 2021 году, и в случае, "если к этому времени станет ясно, что Украина сохранила доходы от транзита примерно на текущем уровне", то Украина не сможет включать в расчет компенсации затраты на ускоренную амортизацию и обесценивание.

Поставки на неподконтрольные территории"

"Нафтогаз Украины" в новых исковых требованиях против "Газпрома", которые были направлены в Стокгольмский арбитраж на прошлой неделе, просит обязать российскую компанию предоставить "декларацию о поставках газа на неподконтрольные территории", сообщил Витренко.

На своей странице в Facebook он перечислил основные исковые требования, среди которых - вопрос поставок газа в Донбасс.

"Наши другие основные требования (упрощенно): <...> декларация о поставках газа на неподконтрольные территории, которые "Газпром" якобы продолжает проводить. Мы просим арбитраж, в частности, обязать "Газпром" подписать технические и коммерческие акты (приема-передачи), которые предоставил "Нафтогаз", без этих поставок за весь период, когда такие акты не были подписаны "Газпромом", - написал он.

В декабре 2017 года в компании "Нафтогаз" заявили, что не будут оплачивать поставки газа на неподконтрольные Киеву территории Донбасса в соответствии с решением Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма. В то же время Витренко сообщил о требованиях "Газпрома" оплатить поставки газа в Донбасс на сумму около $1,3 млрд.

В новость были внесены изменения (22:00 мск) - поменялся заголовок

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