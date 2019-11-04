Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин подписал закон об уточнении процедуры одобрения сделок в АО и ООО

Изменения предусматривают, что при принятии в хозяйственных обществах решения о согласии на сделку не будут учитываться голоса акционеров

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий процедуру одобрения крупных сделок хозяйственных обществ и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон, подготовленный Минэкономразвития в соответствии с дорожной картой "Совершенствование корпоративного управления" от 26 июня 2015 года, был внесен правительством РФ.

Согласно документу, изменения вносятся в федеральные законы "Об акционерных обществах" и "Об обществах с ограниченной ответственностью". Как уточняется на сайте Кремля, данные изменения предусматривают, что при принятии в хозяйственных обществах решения о согласии на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, не будут учитываться голоса акционеров, подконтрольных лицам, которые заинтересованы в совершении такой сделки.

Ранее в правительстве указывали, что в части определения заинтересованности действующие редакции законов содержат определенные риски применения норм в связи с возможностью их двойного толкования. Например, подконтрольное лицо заинтересованного в сделке лица могло быть признано заинтересованным в соответствующей сделке только в случае, если оно прямо или косвенно распоряжается более чем 50% голосов в высшем органе управления, а в случае, если процент голосов составляет менее 50%, заинтересованность не усматривалась. Положения закона были разработаны в целях устранения правовой неопределенности и различного толкования законодательных норм.

Закон принят Государственной думой 17 октября и одобрен Советом Федерации 23 октября.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Новые исковые требования "Нафтогаза" к "Газпрому" содержат пересмотр транзитного тарифа
Новые исковые требования "Нафтогаза" к "Газпрому" содержат также пересмотр транзитного тарифа, отметил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС