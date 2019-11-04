Путин подписал закон об уточнении процедуры одобрения сделок в АО и ООО

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий процедуру одобрения крупных сделок хозяйственных обществ и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон, подготовленный Минэкономразвития в соответствии с дорожной картой "Совершенствование корпоративного управления" от 26 июня 2015 года, был внесен правительством РФ.

Согласно документу, изменения вносятся в федеральные законы "Об акционерных обществах" и "Об обществах с ограниченной ответственностью". Как уточняется на сайте Кремля, данные изменения предусматривают, что при принятии в хозяйственных обществах решения о согласии на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, не будут учитываться голоса акционеров, подконтрольных лицам, которые заинтересованы в совершении такой сделки.

Ранее в правительстве указывали, что в части определения заинтересованности действующие редакции законов содержат определенные риски применения норм в связи с возможностью их двойного толкования. Например, подконтрольное лицо заинтересованного в сделке лица могло быть признано заинтересованным в соответствующей сделке только в случае, если оно прямо или косвенно распоряжается более чем 50% голосов в высшем органе управления, а в случае, если процент голосов составляет менее 50%, заинтересованность не усматривалась. Положения закона были разработаны в целях устранения правовой неопределенности и различного толкования законодательных норм.

Закон принят Государственной думой 17 октября и одобрен Советом Федерации 23 октября.