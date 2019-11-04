Эксперт: Россия может стать мировым лидером на рынке халяльной продукции

МАНАМА /Бахрейн/, 5 ноября. /ТАСС/. Россия может стать мировым лидером по производству и поставкам халяльной пищевой продукции в страны исламского мира на фоне нарастающего продовольственного дефицита в мусульманских странах. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС генеральный директор Исламской организации по продовольственной безопасности при Организации исламского сотрудничества (ОИС) Ерлан Байдаулет.

Халяль - продукты или услуги, производимые или предоставляемые согласно нормам шариата. Термин применяется к сфере питания, услуг, финансирования, изготовления косметики и другим.

"Я отвожу России роль будущего лидера поставок не только мясной (баранина, говядина, птица - прим. ТАСС), но и растительной продукции, поскольку именно РФ сильно продвигается в вопросах массовых технологий обнаружения ГМО <...> Невозможно остановить технический прогресс, и важно в плане пищевых стандартов халяль говорить не только о правилах забоя скота, но и допустимости тех или иных трансгенных продуктов и накапливаемого вреда для человека и его потомства", - сказал он в кулуарах конференции AAOIFI (Организации по бухгалтерскому учету и аудиту исламских финансовых учреждений) по исламскому банкингу и финансированию.

Байдаулет добавил, что у этого рынка есть "специфические особенности". Так, многое зависит от вопросов стандартизации, сертификации и аккредитации. По словам эксперта, с точки зрения поставки пищевой, а именно, мясной продукции, в исламские страны лидерами являются Бразилия и Австралия. С точки зрения системного рынка халяль в страновом масштабе - Малайзия и Индонезия. Байдаулет уточнил, что говорил о конкурентном преимуществе России в комплексном плане, включая и мясные, и растительные продукты.

По словам эксперта, из 57 стран - участниц ОИС 19 государств считаются слаборазвитыми, а более 64 млн людей в ОИС находятся в состоянии голода. При этом проблема продовольственной безопасности в исламском мире в дальнейшем будет только усиливаться.

"В 2018 году страны исламского мира (страны - члены Организации исламского сотрудничества - прим. ТАСС) закупили продукты питания на $117 млрд. Из них почти $67 млрд - это возникший дефицит. И этот дефицит расширяется. В странах исламского мира идет постоянный демографический рост <...> Это говорит о том, что усиление продовольственной безопасности в ее системном виде просто необходимо", - добавил эксперт.

Комментируя тему продовольственной безопасности, Байдаулет положительно оценил представленный на конференции AAOIFI российский проект поставок зерна в мусульманские страны через выпуск исламских товарных облигаций.

Российский проект исламских облигаций

Российская делегация, которая впервые приняла участие в конференции AAOIFI в качестве партнера форума, представила исламскому экспертному сообществу разработанный Институтом права и развития ВШЭ - Сколково проект "Агрофинмост" по привлечению в РФ инвестиций через выпуск исламских товарных облигаций сукук, в частности, облигаций на поставку зерна, что, по замыслу авторов проекта, позволит решить проблему продовольственной безопасности в мусульманских странах, а также привлечь необходимые средства на развитие российского АПК.

Сукук салам - это исламская товарная облигация. Инвесторы в сукук салам приобретают право получить в оговоренный момент в будущем товары, которые сразу полностью оплачиваются ими на условиях форварда, то есть без последующего изменения цены товара. По сути, это авансовое финансирование поставок. При этом по российскому законодательству товарные облигации полностью легальны, но на текущий момент плохо распространены по сравнению с финансовыми облигациями.

Проект уже поддержали авторитетные эксперты по исламским финансам и праву шейхи Усмани. Ранее они подписали с Институтом права и развития ВШЭ - Сколково меморандум, закрепляющий намерение сторон содействовать привлечению в Россию исламских инвестиций через выпуск ценных бумаг сукук и обеспечению поставок российского зерна в страны исламского мира.

О конференции

AAOIFI - международная некоммерческая организация, основанная в 1991 году в Бахрейне и разрабатывающая шариатские стандарты бухгалтерского учета, аудита, корпоративного управления и этики для мировой индустрии исламских финансов. AAOIFI совместно с Всемирным банком в 14-й раз проводит ежегодную конференцию по исламскому банкингу и финансированию.

Конференция проходила под эгидой Центрального банка Бахрейна с 3 по 4 ноября в Манаме. В ней приняли участие представители центральных банков, регулирующих органов, финансовых учреждений, а также ряд экспертов по исламскому финансированию из стран Ближнего Востока, Африки, Азии, Европы и Северной Америки.