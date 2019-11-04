СМИ: США отказались снять запрет на импорт бразильской говядины

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 ноября. /ТАСС/. США отказались снять действующий с 2017 года запрет на импорт бразильской говядины. Об этом сообщила в понедельник газета Folha de S.Paulo со ссылкой на источники в правительстве Бразилии.

Как уточняет издание, о необходимости повторной проверки качества продукции говорится в заключении Минсельхоза США по итогам инспекции бразильских предприятий, переданном латиноамериканским коллегам в конце прошлой недели. Сама инспекция состоялась в середине года, после чего Вашингтон запрашивал у Бразилиа дополнительные сведения. По словам собеседников газеты, обеспокоенность американцев была вызвана наличием на мясе абсцессов вследствие прививок от ящура. Для открытия американского рынка для бразильской говядины может потребоваться еще около года, полагают они.

Как ожидается, министр сельского хозяйства Бразилии Тереза Кристина Корреа да Коста Диас обсудит сложившуюся ситуацию с американским коллегой Сонни Пердью в ходе визита в США во второй половине ноября. "Обсудим это в США лично с тем, с кем у нас хорошие отношения", - приводит газета слова политика.

Вопрос о возвращении бразильской говядины на американский рынок обсуждался в том числе в ходе визита главы южноамериканской республики Жаира Болсонару в Вашингтон в апреле этого года. В Бразилиа ожидали, что хорошие личные отношения Болсонару с президентом США Дональдом Трампом и уступки американской стороне (расширение квоты на импорт американского этанола и разрешение на ввоз американской пшеницы в Бразилию - прим. ТАСС) помогут преодолеть действующий запрет, сообщает газета.