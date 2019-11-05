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В ORSIS заявили о попытках Еревана решить вопрос по оружейному контракту неофициально

В российской компании заявили, что в данном случае это некорректно и недопустимо

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Компания "Промтехнология" (производитель снайперских винтовок ORSIS) получала от Минобороны Армении неофициальные приглашения для урегулирования вопросов по несостоявшемуся контракту на поставку партии оружия для этого ведомства. Также были попытки неофициального обращения в компанию от неких якобы приближенных к Министерству обороны Армении лиц, сообщил ТАСС во вторник представитель ORSIS.

"Мы получали неофициальные приглашения Минобороны [Армении] приехать и сесть за стол переговоров. Были попытки неофициального обращения в компанию от неких приближенных к Минобороны людей. Считаем, что в данном случае это некорректно и недопустимо, диалог должен быть официальный", - сообщили в компании.

При этом в "Промтехнологии" выразили надежду, что до урегулирования спора в судебном порядке дело не дойдет.

В компании напомнили, что в знак протеста против исключения из закрытого тендера на крупную партию вооружений направляли письма на имя министра обороны страны Давида Тонояна.

"Самый возмутительный факт заключается в том, что после всех предыдущих действий с нас пытались незаконно взыскать банковскую гарантию, на что министерство обороны не имело права. Мы написали несколько официальных писем на имя министра с просьбой встретиться, не получили ни одного официального ответа. Гипотетически, даже если, допустим, Минобороны по какой-то причине нас решило исключить, но история с банковской гарантией просто абсурдна", - пояснил представитель компании.

"Допустим, в лоте приняло бы участие шесть компаний. Одна бы победила, а что с остальными? Потребовать с каждого выплатить сумму по банковской гарантии? Сумма-то приличная получается. В законе такого нет, ответов на эти вопросы мы не получили", - подчеркнули в ORSIS.

В августе адвокат зарегистрированной в Армении компании "Орсис Армс", которая является резидентом российской компании ORSIS, сообщил ТАСС, что ввиду исключения из закрытого тендера по приобретению крупного количества вооружения со стороны Минобороны Армении в Следственном комитете страны заведено уголовное дело. В конце октября в СМИ появилась информация, что Россия якобы собирается направить Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера, но, как сообщил ТАСС близкий к ситуации источник, эти сообщения не соответствовали действительности. Пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в свою очередь сообщил, что ведомство не подтверждает получение какого-либо документа от российской стороны относительно компании ORSIS, добавив, что, пока идет правовой процесс, в ведомстве воздерживаются от официальных оценок ситуации.

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АрменияРоссия
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