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Пекин призвал противостоять протекционизму и унилатерализму

Председатель КНР Си Цзиньпин указал на необходимость развития рыночных условий

ШАНХАЙ, 5 ноября. /ТАСС/. Китай призывает страны мира противостоять протекционизму и унилатерализму в целях построения мировой экономики, основанной на принципах открытости и сотрудничества. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в Шанхае на открытии второй Китайской международной импортной выставки (CIIE).

"Нам необходимо продолжать основанное на открытости развитие, углублять обмены и сотрудничество, держаться за руки, а не разжимать руки; разрушать стены, а не строить их; противостоять протекционизму и унилатерализму. Непрестанно сокращать торговые барьеры, продвигать глобальную цепочку добавленной стоимости, совершенствовать цепь поставок, совместно способствовать развитию рыночных условий", - сказал китайский лидер.

Китай намерен продолжать процесс расширения открытости своего рынка внешнему миру и наращивания импорта, добавил Си Цзиньпин. "Находясь на новом историческом этапе развития, дверь открытости Китая будет открываться все шире и шире", - сказал он, указав на то, что КНР "продолжит расширять открытость рынка".

"Китай будет уделять больше внимания роли импорта, продолжит снижать пошлины и уменьшать системные издержки, создавать образцовые районы продвижения импортной торговли, расширять объемы импорта высококачественной продукции и услуг из-за рубежа", - отметил Си Цзиньпин.

Теги
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