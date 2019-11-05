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Более 10 российских компаний участвуют в международной многоотраслевой выставке в Гаване

Международная многоотраслевая выставка-ярмарка FIHAV-2019 проводится с 4 по 8 ноября

ГАВАНА, 5 ноября. /ТАСС/. Посол России в Гаване Андрей Гуськов и министр внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Родриго Мальмиерка открыли в понедельник российский павильон на 37-й Международной многоотраслевой выставке-ярмарке FIHAV-2019, который стал площадкой для 12 компаний РФ, которые как уже работают, так и только планируют расширять свое присутствие на острове.

В российской экспозиции были представлены, в частности, группа электромашиностроительных компаний "Русэлпром"; компания "Четра", специализирующаяся на тяжелой технике; перевозчик "Полар Транс"; международный транспортно-логистический оператор Nordline Logistics; разработчик программного обеспечения АО "Сфера"; производитель подвижного состава для железных дорог RM Rail, ОАО "РЖД", "КамАЗ" и другие.

"В последние годы присутствие российских компаний на международных выставках в Гаване увеличилось, и это говорит о том, что наши отношения в целом укрепились. Такое развитие двустороннего сотрудничества показывает нам, что мы не собираемся поддаваться давлению и будем укреплять отношения, нам не смогут навязать политику изоляции, - рассказал ТАСС торговый представитель РФ на Кубе Александр Богатырь. - Мы надеемся, что торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Кубой поможет улучшить уровень жизни кубинского народа".

37-я Международная многоотраслевая выставка-ярмарка FIHAV-2019 проводится с 4 по 8 ноября в 25 павильонах выставочного комплекса "Экспокуба" на площади 600 тыс. кв. м на южной окраине кубинской столицы. FIHAV - самый крупный торгово-промышленный форум на Кубе и в Карибском регионе, а также один из самых представительных в Латинской Америке. Выставка проводится с 1983 года при содействии Министерства внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы, а также торговой палаты страны.

В этом году в форуме принимают участие около 4000 компаний из более чем 60 стран, в том числе России. Общая площадь выставочных стендов превысит 20 тыс. кв. м, которые, как ожидают организаторы, посетят до 150 тыс. человек. Как подчеркивает кубинская пресса, такие показатели особенно важны в условиях торгово-экономического и финансового эмбарго, введенного США против страны в 1962 году, и ужесточения политики в отношении острова со стороны администрации американского президента Дональда Трампа. По мнению властей Кубы, проведение масштабного мероприятия с целью углубления экономического сотрудничества, служит дополнительным аргументом в пользу снятия ограничительных мер.

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