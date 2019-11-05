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Китай подписал 197 соглашений о сотрудничестве по инициативе "Пояса и пути"

Проект нацелен на создание транспортного, энергетического и торгового коридора между странами Центральной, Южной Азии и Европы

ШАНХАЙ, 5 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 137 государств и 30 международных организаций стали уже участниками китайской инициативы "Один пояс - один путь". Как сообщил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в Шанхае на открытии второй Китайской международной импортной выставки (CIIE), по этому проекту подписано уже 197 соглашений о сотрудничестве.

"В настоящее время Китай уже подписал 197 соглашений о сотрудничестве по инициативе "Один пояс - один путь" со 137 странами и 30 международными организациями", - указал китайский лидер. По его словам, Китай продолжит продвижение этой инициативы на основе принципов взаимных консультаций, совместного строительства и использования результатов сотрудничества по этому проекту.

Инициатива создания "Экономического пояса Шелкового пути" (в Китае его еще называют "Один пояс - один путь") была выдвинута председателем КНР Си Цзиньпином в 2013 году. Этот проект нацелен на создание транспортного, энергетического и торгового коридора между странами Центральной, Южной Азии и Европы в целях интенсификации научно-технического сотрудничества и углубления экономического взаимодействия между государствами.

Теги
КитайСи Цзиньпин
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