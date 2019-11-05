Более 10 инвесторов претендуют на статус резидента ТОР "Бурятия"

УЛАН-УДЭ, 5 ноября. /ТАСС/. Резидентами Территории опережающего развития (ТОР) "Бурятия" до конца 2019 года могут стать еще более 10 инвесторов, их заявки находятся на рассмотрении Минвостокразвития. Об этом сообщила во вторникТАСС министр по инвестициям республики Дарья Архинчеева.

ТОР "Бурятия" создана в июне 2019 года после вхождения региона в состав Дальневосточного федерального округа. В июле в Улан-Удэ прошло совещание с вице-премьером, полномочным представителем президента РФ на Дальнем Востоке Юрием Трутневым, он высказался по поводу недостаточного количества резидентов ТОР "Бурятия", где сейчас зарегистрированы только две компании, и дал поручение активизировать работу по привлечению инвесторов.

"В соответствии с поставленной задачей отобраны субъекты, чья деятельность соответствует видам предпринимательской деятельности, закрепленная в соответствующих постановлениях правительства РФ о создании ТОР, а также отвечающие приоритетам социально-экономического развития Бурятии. Сейчас есть более десяти претендентов на вхождение в ТОР. Сейчас эти заявки находятся в Минвостокразвития на рассмотрении", - сообщила Архинчеева.

Она пояснила, что потенциальные резиденты представлены компаниями в сфере промышленности, сельского хозяйства, транспортно-логистического комплекса, в сфере туризма и здравоохранения.

В Минэкономики региона ТАСС уточнили, что это проекты по строительству в Бурятии круглогодичного детского спортивно-оздоровительного лагеря "Байкальский Бор", горнолыжного комплекса, частной больницы. Также это проекты по освоению золоторудного месторождения в Окинском районе республики, по строительству Центра ядерной медицины, нового цеха по производству консервных банок и линии консервирования, по организации производства промышленных газов и другие.

В настоящее время резидентами ТОР "Бурятия" являются компании "Ноябрьскпродсервис" и "ТЛТ Наушки", которые намерены построить крупное птицеводческое предприятие в Кабанском районе и транспортно-логистический комплекс в Кяхтинском районе республики, рядом с российско-монгольской границей. Общая сумма инвестиций по этим проектам - около 6 млрд рублей, планируется создать не менее 870 рабочих мест. Как уточнили в управляющей компании ТОР "Бурятия", строительство птицеводческого комплекса должно начаться в 2020 году, а транспортно-логистического терминала - в 2021 году.