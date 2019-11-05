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"Ъ": cтоимость строительства порта "Суходол" выросла до 42,6 млрд рублей

Совет директоров РЖД рассмотрит вопрос о выдаче кредита на реализацию проекта 6 ноября

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Стоимость строительства угольного порта "Суходол" во Владивостоке увеличилась на 20%, до 42,6 млрд рублей, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

При этом общая стоимость проекта оценивается в 51,3 млрд рублей, из которых 39,5 млрд рублей планируется привлечь от банков, а 9 млрд рублей - заем от ОАО "РЖД", уточняется в сообщении.

Однако в прошлом году совет директоров монополии не одобрил предоставление проекту займа, а лишь выдал 2,95 млрд рублей - максимальную сумму, которую менеджмент мог выдать без одобрения совета директоров, пишет "Ъ".

В этом году вопрос о выдаче кредита будет рассмотрен монополией 6 ноября.

По мнению экспертов, учитывая благоприятную конъюнктуру для экспорта угля на Дальний Восток, вероятность, что РЖД выделят средства и, в целом, одобрят кредит, высока, пишет "Ъ".

Проект по строительству угольного порта на 20 млн т (12 млн т к 2021 году, еще 8 млн т - к 2022 году) в Приморье стартовал в 2012 году. Он принадлежит акционерам холдинга СДС Владимиру Гридину и Михаилу Федяеву (25,1%), "РЖД-Инвестиционные проекты" (25%) и "Центру развития портовой инфраструктуры" (24,7%).

Теги
РоссияПриморский край
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