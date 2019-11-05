Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Альфа-банк проводит внутреннее расследование по факту утечки данных клиентов

Пока известно о незаконном распространении данных 15 клиентов
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Альфа-банк проводит внутреннее расследование по факту утечки персональных данных клиентов, на данный момент известно о незаконном распространении данных 15 клиентов, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

На эту тему
Сколько раз данные россиян утекали в Сеть в 2019 году? И откуда? Коротко в цифрах ЦБ

Как отметили в кредитной организации, достоверно установлено, что возникновение такой ситуации не является следствием нарушения защиты корпоративной информационной системы банка. В Альфа-банке заверили, что утечка не подвергает опасности средства на счетах клиентов, так как не содержит данных, которые нужны для доступа к счетам.

Ранее издание РБК сообщило, что личные данные клиентов Альфа-банка и "АльфаСтрахования" оказались выставлены на продажу на специализированном форуме. Отмечается, что на продажу оказались выставлены данные примерно 3,5 тыс. клиентов Альфа-банка и около 3 тыс. клиентов "АльфаСтрахования".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Экспорт грузинского вина в Россию в январе-октябре 2019 года вырос на 11%
При этом Россия остается основным импортером вина из республики
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС