Альфа-банк проводит внутреннее расследование по факту утечки данных клиентов

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Альфа-банк проводит внутреннее расследование по факту утечки персональных данных клиентов, на данный момент известно о незаконном распространении данных 15 клиентов, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

Сколько раз данные россиян утекали в Сеть в 2019 году? И откуда?

Сколько раз данные россиян утекали в Сеть в 2019 году? И откуда? Коротко в цифрах ЦБ

Как отметили в кредитной организации, достоверно установлено, что возникновение такой ситуации не является следствием нарушения защиты корпоративной информационной системы банка. В Альфа-банке заверили, что утечка не подвергает опасности средства на счетах клиентов, так как не содержит данных, которые нужны для доступа к счетам.

Ранее издание РБК сообщило, что личные данные клиентов Альфа-банка и "АльфаСтрахования" оказались выставлены на продажу на специализированном форуме. Отмечается, что на продажу оказались выставлены данные примерно 3,5 тыс. клиентов Альфа-банка и около 3 тыс. клиентов "АльфаСтрахования".