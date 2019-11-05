Акционеры "Алроса-Нюрба" одобрили ликвидацию компании

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Акционеры "Алроса-Нюрба" (дочерняя организация "Алросы") одобрили ликвидацию компании на внеочередном собрании 31 октября. Это следует из материалов "Алроса-Нюрба".

Акционеры также приняли решение назначить ликвидационную комиссию "Алроса-Нюрба" в составе из пяти человек. "Поручить ликвидационной комиссии выполнить все необходимые действия, связанные с ликвидацией общества, в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, федерального закона "Об акционерных обществах" и иных нормативных актов", - говорится в сообщении компании.

Срок ликвидации принято установить не позднее 31 декабря 2020 года.

В сентябре наблюдательный совет алмазодобывающей компании "Алроса" одобрил добровольную ликвидацию "Алроса-Нюрба" и последующую консолидацию профильных активов на балансе "Алросы". "Алроса-Нюрба" владеет лицензиями на разработку Ботуобинской и Нюрбинской трубок.

"Алроса" владеет 97,4878% акций "Алроса-Нюрба", оставшиеся 2,5122% принадлежит миноритарным акционерам. Бумаги "дочки" торгуются на Московской бирже. Компания не ведет самостоятельную производственную деятельность, весь цикл работ выполняют подрядные структурные подразделения материнской компании, а ее штат составляют 30 человек - в основном управленческий персонал.

Глава "Алросы" Сергей Иванов ранее говорил, что экономия средств от консолидации позволит повысить налогооблагаемую базу. После завершения расчетов с кредиторами оставшиеся средства ликвидационного фонда "Алроса-Нюрба" будут распределены между акционерами пропорционально долям их участия в уставном капитале общества.

О компании

"Алроса - Нюрба" владеет лицензиями на разработку Нюрбинского и Ботуобинского месторождений в Якутии. Добычные работы на этих объектах на подрядных условиях проводит Нюрбинский ГОК "Алроса". В 2018 году производство Нюрбинского ГОКа составило 7,7 млн карат, или почти 21% добычи группы "Алроса".