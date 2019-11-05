Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Акционеры "Алроса-Нюрба" одобрили ликвидацию компании

Ее ликвидируют не позднее 31 декабря 2020 года

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Акционеры "Алроса-Нюрба" (дочерняя организация "Алросы") одобрили ликвидацию компании на внеочередном собрании 31 октября. Это следует из материалов "Алроса-Нюрба".

Акционеры также приняли решение назначить ликвидационную комиссию "Алроса-Нюрба" в составе из пяти человек. "Поручить ликвидационной комиссии выполнить все необходимые действия, связанные с ликвидацией общества, в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, федерального закона "Об акционерных обществах" и иных нормативных актов", - говорится в сообщении компании.

Срок ликвидации принято установить не позднее 31 декабря 2020 года.

В сентябре наблюдательный совет алмазодобывающей компании "Алроса" одобрил добровольную ликвидацию "Алроса-Нюрба" и последующую консолидацию профильных активов на балансе "Алросы". "Алроса-Нюрба" владеет лицензиями на разработку Ботуобинской и Нюрбинской трубок.

"Алроса" владеет 97,4878% акций "Алроса-Нюрба", оставшиеся 2,5122% принадлежит миноритарным акционерам. Бумаги "дочки" торгуются на Московской бирже. Компания не ведет самостоятельную производственную деятельность, весь цикл работ выполняют подрядные структурные подразделения материнской компании, а ее штат составляют 30 человек - в основном управленческий персонал.

Глава "Алросы" Сергей Иванов ранее говорил, что экономия средств от консолидации позволит повысить налогооблагаемую базу. После завершения расчетов с кредиторами оставшиеся средства ликвидационного фонда "Алроса-Нюрба" будут распределены между акционерами пропорционально долям их участия в уставном капитале общества.

О компании

"Алроса - Нюрба" владеет лицензиями на разработку Нюрбинского и Ботуобинского месторождений в Якутии. Добычные работы на этих объектах на подрядных условиях проводит Нюрбинский ГОК "Алроса". В 2018 году производство Нюрбинского ГОКа составило 7,7 млн карат, или почти 21% добычи группы "Алроса".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Экспорт грузинского вина в Россию в январе-октябре 2019 года вырос на 11%
При этом Россия остается основным импортером вина из республики
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС